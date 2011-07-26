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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۳۵

موسوی چلک:

ایده های اجتماعی در دانشگاه ها باید تجمیع شوند

ایده های اجتماعی در دانشگاه ها باید تجمیع شوند

گناباد - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران گفت: واقعیتهای اجتماعی را باید پذیرفت و برای ارائه راهکار مناسب باید در دانشگاهها به دنبال کرسیهای آزاد اندیشی و تجمیع دیدگاهها و ایده های اجتماعی بود.

حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی مشکلات اجتماعی آینده باید موضوع بسیاری از پایان نامه ها و جزو اولویتهای پژوهشی باشد و این در حالیست که متاسفانه اخلاق اجتماعی دچار تزلزل شده است.

وی با بیان برخی آمارها در حوزه اجتماعی گفت: قبل از اینکه مشکلات اجتماعی ایجاد شود باید به مردم خدمت رسانی شود.

موسوی چلک گفت: سیاست گذاری اجتماعی علمی است که باید اهمیت آن شناخته شود و مدیران حوزه رفاه اجتماعی باید مدیران متخصص در همین زمینه باشند.

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران و طراح اورژانس اجتماعی گفت: در دنیا، پایه سیاست گذاریهای اجتماعی بر مبنای انباشت اطلاعات مددکاران اجتماعی است.

وی گفت: در بسیاری از حوزه ها مانند بهداشت و درمان، اقتصاد هر ساله گزارشهای آماری ارائه می شود اما در حوزه اجتماعی کمتر از آمار و ارقام صحبت می شود.

چلک افزود: برگزاری کنفرانسها در زمینه مددکاری اجتماعی موجب شد که در مجلس شورای اسلامی در مورد چشم انداز مددکاری اجتماعی ایران بحث شود و لوایحی تنظیم شود.

وی ادامه داد: زمانی می توانیم سیاست گذاری خوبی در عرصه اجتماعی داشته باشیم که مدیریت اجتماعی به نحو صحیح انجام گیرد.

وی تصریح کرد: خروجی دومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران، سیاست گذاریهای درست اجتماعی بر پایه دانش اجتماعی خواهد بود.

کد مطلب 1368159

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