ایده های اجتماعی در دانشگاه ها باید تجمیع شوند

گناباد - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران گفت: واقعیتهای اجتماعی را باید پذیرفت و برای ارائه راهکار مناسب باید در دانشگاهها به دنبال کرسیهای آزاد اندیشی و تجمیع دیدگاهها و ایده های اجتماعی بود.