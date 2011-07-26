ایده های اجتماعی در دانشگاه ها باید تجمیع شوند

حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی مشکلات اجتماعی آینده باید موضوع بسیاری از پایان نامه ها و جزو اولویتهای پژوهشی باشد و این در حالیست که متاسفانه اخلاق اجتماعی دچار تزلزل شده است.
وی با بیان برخی آمارها در حوزه اجتماعی گفت: قبل از اینکه مشکلات اجتماعی ایجاد شود باید به مردم خدمت رسانی شود.
موسوی چلک گفت: سیاست گذاری اجتماعی علمی است که باید اهمیت آن شناخته شود و مدیران حوزه رفاه اجتماعی باید مدیران متخصص در همین زمینه باشند.
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران و طراح اورژانس اجتماعی گفت: در دنیا، پایه سیاست گذاریهای اجتماعی بر مبنای انباشت اطلاعات مددکاران اجتماعی است.
وی گفت: در بسیاری از حوزه ها مانند بهداشت و درمان، اقتصاد هر ساله گزارشهای آماری ارائه می شود اما در حوزه اجتماعی کمتر از آمار و ارقام صحبت می شود.
چلک افزود: برگزاری کنفرانسها در زمینه مددکاری اجتماعی موجب شد که در مجلس شورای اسلامی در مورد چشم انداز مددکاری اجتماعی ایران بحث شود و لوایحی تنظیم شود.
وی ادامه داد: زمانی می توانیم سیاست گذاری خوبی در عرصه اجتماعی داشته باشیم که مدیریت اجتماعی به نحو صحیح انجام گیرد.
وی تصریح کرد: خروجی دومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران، سیاست گذاریهای درست اجتماعی بر پایه دانش اجتماعی خواهد بود.
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