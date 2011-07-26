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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۲۷

در ماه مبارک رمضان /

«نفحات» منتشر می‌شود

«نفحات» منتشر می‌شود

کتاب «نفحات» در ماه مبارک رمضان توسط مؤسسه آموزش شهر منتشر و در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد.

به گزاری خبرگزاری مهر، ایـن کتاب شـامـل مطالب گوناگون و مجموعه‌ای از تصاویر مرتبط با ماه مبارک رمضان است که در شمارگان 5000 نسخه در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

کتاب «نفحات» با هدف ترویج بیشتر مفاهیم دینی تهیه شده و شامل بخش‌های مختلفی از جمله جایگاه ماه مبارک در فرهنگ اسلامی، آثار فردی و اجتماعی روزه، آیین‌ها و مناسک مردم ایران در رمضان، روزه در سایر ادیان، چکیده‌ای از ادعیه رمضان، احکام روزه‌داری، ساعات شرعی و توصیه‌های پزشکی مرتبط با ماه مبارک است.

این کتاب در قطـع پالتویی و در 60 صفحه چاپ و توزیع خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند کتاب «نفحات» را در میدان ولی عصر (عج)، ابتدای خیابان کریم‌خان، نرسیده به تقاطع حافظ، نبش کوچه شهید گلابی، پلاک 195 تهیه کنند.

کد مطلب 1368162

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