به گزاری خبرگزاری مهر، ایـن کتاب شـامـل مطالب گوناگون و مجموعه‌ای از تصاویر مرتبط با ماه مبارک رمضان است که در شمارگان 5000 نسخه در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

کتاب «نفحات» با هدف ترویج بیشتر مفاهیم دینی تهیه شده و شامل بخش‌های مختلفی از جمله جایگاه ماه مبارک در فرهنگ اسلامی، آثار فردی و اجتماعی روزه، آیین‌ها و مناسک مردم ایران در رمضان، روزه در سایر ادیان، چکیده‌ای از ادعیه رمضان، احکام روزه‌داری، ساعات شرعی و توصیه‌های پزشکی مرتبط با ماه مبارک است.

این کتاب در قطـع پالتویی و در 60 صفحه چاپ و توزیع خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند کتاب «نفحات» را در میدان ولی عصر (عج)، ابتدای خیابان کریم‌خان، نرسیده به تقاطع حافظ، نبش کوچه شهید گلابی، پلاک 195 تهیه کنند.