به گزارش خبرنگار مهر، وحید قاسمی بازیکن فوتسال تیم فولاد ماهان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: حدود یک ماه است که زیر نظر کارلوس مربی بدن ساز تیم ملی فوتسال به کارهای بدن سازی می پردازیم.

وی ادامه داد: تمام نفرات تیم با هماهنگی خود توانسته اند به شرایط ایده آل نزدیک شوند که این نویدبخش فصلی خوب برای ماهان است.

ملی پوش ماهان در خصوص بازیکن هم پستی اش سیسو در تیم اذعان داشت: سیسو جزء نفرات برتر تیم ملی برزیل است که به تمام اصول حرفه ای اشراف کامل دارد و شخصاً از اینکه در کنار چنین بازیکن حرفه ای بازی می کنم بسیار خوشحال هستم.

وی تاکید کرد: حضور سیسو به من این تجربه را داد که به لحاظ فنی تفاوتی میان بازیکنان ایرانی و برزیلی نیست.

قاسمی درباره اردوی کویت گفت: یکی از خصوصیات این اردو نزدیک شدن بازیکنان به شرایط بازی است که می تواند به کادر فنی جهت آماده شدن تیم کمک کند.

بازیکن ماهان در پایان گفت: در اولین بازی خود در لیگ برتر به مصاف راه ساری خواهیم رفت که نباید این تیم جوان و قدرتمند را دست کم گرفت.