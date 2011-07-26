150 اثربه جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله توفیقی اشاعه فرهنگ منور رضوی را مهمترین هدف از برگزاری این جشنواره عنوان کرد و افزود: گسترش فعالیتهای فرهنگی، هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین، تجلیل از تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی و کمک به انتشار گسترده این آثار از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی افزود: آثار برتر ارسالی به این جشنواره دهم مهرماه طی مراسمی معرفی و از صاحبان آن تجلیل خواهد شد.

توفیقی کیفیت آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره را مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: موضوعات انتخابی از سوی شاعران و نویسندگان برای خلق اثر نسبت به سالهای گذشته از تنوع و خلاقیت بیشتری برخوردار است.

مسئول دبیرخانه جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی با ابراز خرسندی از انتخاب چهارمحال و بختیاری به عنوان میزبان جشنواره ادبیات کودک و نوجوان در فرهنگ رضوی گفت: شرایط لازم و تمهیدات مورد نیاز برای میزبانی خوب این جشنواره فراهم شده است.

توفیقی افزود: آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره در سه رشته شعر، داستان کوتاه و قطعه ادبی بوده و در سه گروه سنی در سه مقطع سنی کودک پنج تا 12 سال، نوجوان 12 تا 18سال و بزرگسال 18 سال به بالا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: آثاری که با بهره‌گیری از کردار و گفتار امام رضا(ع) به گسترش فضائل اخلاقی بپردازند و یا در راستای موضوع سال جهاد اقتصادی باشند از امتیاز ویژه برخودار می‌شوند.