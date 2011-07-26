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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

توفیقی:

150 اثربه جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی رسید

150 اثربه جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی رسید

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه ششمین جشنواره سراسری ادبیات کودک و نوجوان رضوی گفت: بیش از 150 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده در حالیکه علاقمندان تا 31 مرداد ماه جاری فرصت دارند آثار خود به این جشنواره ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله توفیقی اشاعه فرهنگ منور رضوی را مهمترین هدف از برگزاری این جشنواره عنوان کرد و افزود: گسترش فعالیتهای فرهنگی، هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین، تجلیل از تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی و کمک به انتشار گسترده این آثار از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی افزود: آثار برتر ارسالی به این جشنواره دهم مهرماه طی مراسمی معرفی و از صاحبان آن تجلیل خواهد شد.

توفیقی کیفیت آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره را مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: موضوعات انتخابی از سوی شاعران و نویسندگان برای خلق اثر نسبت به سالهای گذشته از تنوع و خلاقیت بیشتری برخوردار است.

مسئول دبیرخانه جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی با ابراز خرسندی از انتخاب چهارمحال و بختیاری به عنوان میزبان جشنواره ادبیات کودک و نوجوان در فرهنگ رضوی گفت: شرایط لازم و تمهیدات مورد نیاز برای میزبانی خوب این جشنواره فراهم شده است.

توفیقی افزود: آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره در سه رشته شعر، داستان کوتاه و قطعه ادبی بوده و در سه گروه سنی در سه مقطع سنی کودک پنج تا 12 سال، نوجوان 12 تا 18سال و بزرگسال 18 سال به بالا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: آثاری که با بهره‌گیری از کردار و گفتار امام رضا(ع) به گسترش فضائل اخلاقی بپردازند و یا در راستای موضوع سال جهاد اقتصادی باشند از امتیاز ویژه برخودار می‌شوند.

کد مطلب 1368165

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