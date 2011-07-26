ساری پایلوت بیماریهای نادر کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی داودیان ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران در ساری افزود: مرکز مازندران برای نخستین در کشور به عنوان پایلوت بیماریهای نادر در کشور آغاز به کار کرد.

وی اظهار داشت: بنیاد بیماریهای نادر در بخش های رفاهی، خدماتی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی برای اولین بار در کشور به مراقبت و نگهداری بیماریهای ناشناخته می پردازد.

وی ادامه داد: اطلس بیماریهای نادر کشور برای اولین بار توسط 20 دانشجو و پزشک مازندرانی تهیه و در انتشارات دانشگاه مازندران به چاپ خواهد رسید.

داودیان یادآور شد: در اطلس بیماریهای نادر بیش از 58 بیماری مشخص شده است که این بنیاد بیش از هزار و 300 بیمار را سرویس پزشکی داده است.

رئیس بنیاد بیماریهای نادر اظهار داشت: تعداد بیمارانی که در این بنیاد سازماندهی شده بیش از 10 هزار نفر بوده که تا پایان سال جاری به 20 هزار عضو خواهند رسید.

وی از بیمه بیماران نادر در کشور خبر داد و افزود: برای اولین بار در کشور بنیاد می تواند برای بیماران نادر به صورت انفرادی بیمه خدمات درمانی و بیمه تکمیلی تا سقف 10 میلیون تومان صادر کرده تا این بیماران بتوانند از مزایای بیمه ای جهت درمان استفاده کنند.

داودیان بیان داشت: مرکز تحقیقات عصبی بنیاد بیماریهای نادر کشوربه عنوان سومین مرکز تحقیقاتی عصبی جهان در تهران در حال ساخت است تا بیماران نادر در این بخش بتوانند از امکانات این مرکز درمانی استفاده کنند.

رئیس بنیاد بیماریهای نادر کشور با اشاره به اهداء سلامت کارت برای بیماران نادر کشور یادآور شد: سلامت کارت نادر کارتی چند منظوره است که به سیستم بانکی شتاب کشور متصل بوده و تمام خدمات بانکی و غیر بانکی را تحت پوشش قرار خواهد داد.