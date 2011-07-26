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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۳

ولدی به مهر خبر داد:

پخش زنده آستان مقدس امامزاده حسن (ع) کرج از طریق اینترنت

پخش زنده آستان مقدس امامزاده حسن (ع) کرج از طریق اینترنت

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل اوقاف استان البرز از فراهم شدن امکان پخش زنده آستان مقدس امامزاده حسن (ع) کرج از طریق اینترنت خبر داد.

رسول ولدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مراحل پخش زنده به صورت آزمایشی با موفقیت به انجام رسیده است و در سالروز ولادت امام حسن مجتبی (ع) به صورت رسمی برنامه پخش زنده  با حضور مسئولین استان البرز افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: هزینه انجام این پروژه مبلغ 50 میلیون ریال بوده است که یکی از خیرین و ارادتمندان به آستان امامزاده حسن (ع) کل هزینه آن را تقبل کرده است.
 
مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل اوقاف استان البرز بیان کرد: این کار برای اولین بار در استان البرز انجام می شود و در آینده نزدیک شاهد افتتاح پخش زنده در سایر بقاع متبرکه شاخص استان البرز نیز خواهم بود.
 
بازسازی بقعه متبرکه امامزاده شعیب در استان البرز
 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوجبلاغ نیز از احیا و بازسازی و مرمت بقعه متبرکه امامزاده شعیب (ع) روستای رامجین بخش چهارباغ شهرستان ساوجبلاغ خبر داد.
 
حجت الاسلامی عباس اسلامی گفت: این بقعه متبرکه با همت اداره اوقاف و هیات امنا آستان در سال جاری بازسازی و احیا شده است.
 
وی عنوان کرد: امامزاده شعیب (ع) از نوادگان امام موسی کاظم(ع) است.

وقف 1500 زمین در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز
 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوجبلاغ همچنین از وقف هزار و 500 متر زمین در بخش چهاردانگه شهرستان ساوجبلاغ خبر داد و این امر را بسیار مطلوب دانست.
 
وی ادامه داد: خانم منصوره سلطانی واقف این ملک، ملک موصوف را جهت احداث و ایجاد درمانگاه برای انجام امورات درمانی مردم منطقه با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه کرج وقف کرده است .
 
این مسئول بیان کرد: نام موقوفه به نام مبارک حضرت امیرالمومنین (ع) توسط واقفه مزین شده  است.
 
منطقه چهاردانگه فاقد درمانگاه مجهز و مطلوب است
 
اسلامی ادامه داد: منطقه چهاردانگه فاقد درمانگاه مجهز و مطلوب است و با توجه به کمبود این امر مهم، خانم سلطانی اقدام به انجام این وقف در جهت تامین نیازهای اهالی منطقه کرده است.
 
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوجبلاغ به جنبه های خدمت رسانی این وقف اشاره کرد و این امر را بسیار مهم دانست.
 
وی یادآور شد: اینکه شخصی با توجه به نیاز جامعه و احتیاجات همنوعان خود اقدام به وقف کند، بسیار حائز اهمیت است و نشان از بروز بودن سنت حسنه وقف و همچنین اهتمام مردم به امورات عام المنفعه دارد.  
 
این مسئول اضافه کرد: این وقف هفتمین وقف جدید استان است.
کد مطلب 1368168

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