پخش زنده آستان مقدس امامزاده حسن (ع) کرج از طریق اینترنت

رسول ولدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مراحل پخش زنده به صورت آزمایشی با موفقیت به انجام رسیده است و در سالروز ولادت امام حسن مجتبی (ع) به صورت رسمی برنامه پخش زنده با حضور مسئولین استان البرز افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: هزینه انجام این پروژه مبلغ 50 میلیون ریال بوده است که یکی از خیرین و ارادتمندان به آستان امامزاده حسن (ع) کل هزینه آن را تقبل کرده است.

مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل اوقاف استان البرز بیان کرد: این کار برای اولین بار در استان البرز انجام می شود و در آینده نزدیک شاهد افتتاح پخش زنده در سایر بقاع متبرکه شاخص استان البرز نیز خواهم بود.

بازسازی بقعه متبرکه امامزاده شعیب در استان البرز



رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوجبلاغ نیز از احیا و بازسازی و مرمت بقعه متبرکه امامزاده شعیب (ع) روستای رامجین بخش چهارباغ شهرستان ساوجبلاغ خبر داد.

حجت الاسلامی عباس اسلامی گفت: این بقعه متبرکه با همت اداره اوقاف و هیات امنا آستان در سال جاری بازسازی و احیا شده است.

وی عنوان کرد: امامزاده شعیب (ع) از نوادگان امام موسی کاظم(ع) است.



وقف 1500 زمین در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز



رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوجبلاغ همچنین از وقف هزار و 500 متر زمین در بخش چهاردانگه شهرستان ساوجبلاغ خبر داد و این امر را بسیار مطلوب دانست.

وی ادامه داد: خانم منصوره سلطانی واقف این ملک، ملک موصوف را جهت احداث و ایجاد درمانگاه برای انجام امورات درمانی مردم منطقه با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه کرج وقف کرده است .

این مسئول بیان کرد: نام موقوفه به نام مبارک حضرت امیرالمومنین (ع) توسط واقفه مزین شده است.

منطقه چهاردانگه فاقد درمانگاه مجهز و مطلوب است

اسلامی ادامه داد: منطقه چهاردانگه فاقد درمانگاه مجهز و مطلوب است و با توجه به کمبود این امر مهم، خانم سلطانی اقدام به انجام این وقف در جهت تامین نیازهای اهالی منطقه کرده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوجبلاغ به جنبه های خدمت رسانی این وقف اشاره کرد و این امر را بسیار مهم دانست.

وی یادآور شد: اینکه شخصی با توجه به نیاز جامعه و احتیاجات همنوعان خود اقدام به وقف کند، بسیار حائز اهمیت است و نشان از بروز بودن سنت حسنه وقف و همچنین اهتمام مردم به امورات عام المنفعه دارد.

این مسئول اضافه کرد: این وقف هفتمین وقف جدید استان است.