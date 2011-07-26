گفتمانهای مهدویت ویژه دانش آموزان چنارانی برگزار می شود

جواد قوی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر 354 دانش آموز چنارانی فعال عضو اتحادیه انجمنهای اسلامی شهرستان هستند.

وی از برگزاری همایش سرگروه های اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی در منطقه اخلمد چناران خبر داد و افزود: این همایش با هدف ایجاد هماهنگیهای بیشتر در حوزه آموزشی اعضای اتحادیه در سال تحصیلی آینده، پیوند تجربیات انجمنهای اسلامی شهرستانهای مختلف برپا شد.

وی افزود: هم اندیشی در خصوص قرارهای رفاقتی و تجدید روحیه نشاط و شادابی و آشنایی سرگروه های شهرستانها بود.

قوی مقدم بیان داشت: چناران از آبان ماه گذشته به جمع اتحادیه های اسلامی دانش آموزان استان پیوست و در 15 آموزشگاه راهنمایی دخترانه و متوسطه پسرانه و دخترانه در حال فعالیت است.

وی یادآوری کرد: اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان مستقیما زیر نظر نماینده مقام معظم رهبری فعالیت می کند.