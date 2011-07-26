ضربات مهلک دیگری به پژاک وارد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه عملیات تعقیب اشرار و تروریست های گروهک پلید و جنایتکار پژاک، شب گذشته در منطقه قندیل و حاجی ابراهیم پیرانشهر و دولتو سردشت در آذربایجان غربی چندین تیم از عناصر این گروهک در دام دسته هایی از بسیجیان کرد و بومی گرفتار و منهدم شدند.

این گزارش می افزاید: اشرار و تروریست های پژاک با تحمل تلفات سنگینی از مهلکه گریختند و اجساد مزدوران هلاک شده نیز در منطقه باقی مانده است.

همچنین رزمندگان غیور قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه و بسیجیان کرد و بومی منطقه، تا پاکسازی کامل مناطق مرزی از لوث وجود ضد انقلاب و مزدوران بیگانه، اقدامات مقابله ای، آفندی و امنیت آفرین خود را ادامه خواهند داد.

