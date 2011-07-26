  1. سیاست
  2. سایر
۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۱

نیروی زمینی سپاه:

ضربات مهلک دیگری به پژاک وارد شد

ضربات مهلک دیگری به پژاک وارد شد

روابط عمومی نیروی زمینی سپاه از وارد شدن ضربات مهلک دیگری بر پیکر گروهک تروریستی پژاک در شمال غرب کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه عملیات تعقیب اشرار و تروریست های گروهک پلید و جنایتکار پژاک، شب گذشته در منطقه قندیل و حاجی ابراهیم پیرانشهر و دولتو سردشت در آذربایجان غربی چندین تیم از عناصر این گروهک در دام دسته هایی از بسیجیان کرد و بومی گرفتار و منهدم شدند.

این گزارش می افزاید: اشرار و تروریست های پژاک با تحمل تلفات سنگینی از مهلکه گریختند و اجساد مزدوران هلاک شده نیز در منطقه باقی مانده است.

همچنین رزمندگان غیور قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه و بسیجیان کرد و بومی منطقه، تا پاکسازی کامل مناطق مرزی از لوث وجود ضد انقلاب و مزدوران بیگانه، اقدامات مقابله ای، آفندی و امنیت آفرین خود را ادامه خواهند داد.
 

کد مطلب 1368175

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها