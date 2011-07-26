به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: در مورد مقابله با اثر روانی برنامه حذف صفر ، بانک مرکزی برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی جامعی تهیه کرده که به تدریج به مورد اجرا گذارده خواهدشد و نمونه آن شروع به کار پایگاه اطلاع رسانی طرح اصلاح واحد پول ملی می باشد.

بدین ترتیب در بازه زمانی تا هنگام اجرای برنامه مذکور فرصت کافی دردست است تا افکار عمومی نسبت به این موضوع آگاه شود که باحذف صفر تمامی ارقام و قیمت ها به یک نسبت کاهش خواهند داشت و نسبت قیمتها ثابت باقی خواهند ماند و لذا تغییری بر ارزش دارایی های افراد ایجاد نخواهد شد.

بانک مرکزی تصریح کرد: در رابطه با اثر برنامه اصلاح واحد پول بر نرخ برابری پول ملی با ارزهای جهانروا نیز بانک مرکزی همواره توضیح داده که تقویت ارزش پول ملی از طریق تقویت صادرات و یا گسترش ورود سرمایه به کشور امکان پذیر است و برنامه مذکور تاثیری بر نرخ های برابری ریال با اسعار خارجی ندارد. در واقع ، اصلاح پولی یک برنامه روبنایی بوده و کشورهای مجری طرح و از جمله ایران از اجرای برنامه مذکور ساماندهی وضعیت نظام پولی را تعقیب می کنند.

بدیهی است سایر اهداف اقتصادی کشور نظیر افزایش رشد اقتصادی یا بهبود نظام بانکی وغیره از جمله وظایف مراکز تصمیم گیر در حوزه اقتصاد می باشد که در دستور کار این نهادها قرار داشته و اجرای برنامه حذف صفر به منزله نادیده انگاشتن وظایف در سایر زمینه ها نمی باشد.

بنابراعلام بانک مرکزی، در پاسخ به زمان مناسب اجرای برنامه حذف صفر نیز به این نکته توجه داده می شود که طبق برآوردهای انجام شده و به منظور آماده سازی مقدمات و تدارک ملزومات موردنیاز، اجرای برنامه اصلاح واحد پول ملی حدود ۳ سال دیگر خواهد بود و لذا تا آن زمان شرایط مورد نظر مهیا خواهد شد. مضافا اینکه انتظار می رود تا آن زمان نتایج مثبت ناشی از اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها به عنوان بخشی از برنامه های تثبیت اقتصادی نیز

حاصل شده باشد.