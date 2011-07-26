46 نشریه در استان فارس مجوز گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات در روز دوشنبه خود تقاضاهای صدور مجوز نشریات استان‌ فارس و شماری از تقاضاهای نشریات اختصاصی و عمومی را مورد بررسی قرار داد و طی آن 46 نشریه شامل یک هفته‌نامه، 10 دوهفته‌نامه، 17 ماهنامه، 3 دوماهنامه و 15 فصلنامه مجوز انتشار گرفتند.

هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار هفته‌نامه «سفیر عدالت فارس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدرضا هاجری» موافقت کرد.

در این جلسه همچنین دوهفته‌نامه‌های «صنعت نمایشگاه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدمحمدرضا ذوالانوار»، «ققنوس شرق» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدرضا کریمی‌پور»، «بیدستان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «صغری رنجبر»، «انتهای زاگرس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مهدی عسکری»، «کواره» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی محمدی»، «مسکن و مستقلات» به صاحب امتیازی «شرکت فروزنده مسکن آریا» و مدیرمسئولی «مریم حسنی»، «زبانکده» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «موسی خورشیدی»، «پیش» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «عبدالعلی زارعی»، «اقتصاد فارس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدباقر سجادی» و «بیدبن» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمود رنجبر» مجوز نشر گرفتند.

هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین با انتشار ماهنامه‌های «پیک پارسه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «جواد اسلامی»، ماهنامه «نورالثقلین» به صاحب امتیازی «مؤسسه فرهنگی قرآنی بیت‌الاحزان حضرت زهرا سلام‌الله علیها» و مدیرمسئولی «علیرضا شاهسونی»، «منشور شهروند» به صاحب امتیازی «انجمن حمایت از حقوق شهروندان منشور پارسه» و مدیرمسئولی «کمال گل همیشه بهار»، «خیرین سلامت فارس» به صاحب امتیازی «مجمع خیرین تأمین سلامت فارس» و مدیرمسئولی «محمدهای ایمانیه»، «پرورش ذهن» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «بیژن شمسی‌زاده»، «لیدوما» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «رقیه نظری»، «خشت اول» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «زهرا شاکری»، «نبض صبح» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حسین خلفی»، «سنگرسازان بی‌سنگر» به صاحب امتیازی «مؤسسه خانه سنگرسازان بی‌سنگر فارس» و مدیرمسئولی «خدایار پاک‌فطرت»، «پیام بیداری» به صاحب امتیازی «مؤسسه فرهنگی اجتماعی عصر احیای ارزش‌ها» و مدیرمسئولی «علی‌محمد اسکروچی»، «جهان امروز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مهدی کلانتری»، «دوچرخه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدرضا محمدی‌ارهانی»، «برچسب» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «امیررضا منعم‌معتمدی»، «ماهیگیری ورزشی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آرش سهرابی کندلجی»، «آسمانی‌ها» به صاحب امتیازی «شرکت تعاونی ارگ سپاهان نصف جهان» و مدیرمسئولی «خانم مرجان جابری دورکی»، «صنعت باربری» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی آذرمند» و «هواپیما ماشین موتور» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «فرهاد کاشانی» موافقت کرد.

در جلسه اخیر هیئت نظارت بر مطبوعات دوماهنامه‌های «آریو برزن» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «هادی فرهادی»، «سفر سبز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «نعمت‌اله اعتمادی» و «عطر و طعم» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «عبدالناصر مسعودی» هم مجوز نشر گرفتند.

در این جلسه همچنین فصلنامه‌های «قلمکده» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «فرح نیازکار»، «NOVA» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدعلی محرر»، «آوای صنعت» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علیرضا قدرتی»، «Physical Chemistry and Electro Chemistry» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد مرودشت» و مدیرمسئولی «زهرا شرفی»، «ساختمان پایا» به صاحب امتیازی «درنا رضانیا» و مدیرمسئولی «امیرحسین جمشیدی»، «الکترونیک نوین» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «ارشین حسن‌زاده شیراز»، «سپیدنامهء وصال» به صاحب امتیازی «مؤسسه نابینایان وصال» و مدیرمسئولی «زهرا زارع»، «شولستان» به صاحب امتیازی «علی‌برز شفیعی» و مدیرمسئولی «نوذر شفیعی»، «زن و جامعه» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد مرودشت» و مدیرمسئولی «پروین غیاثی»، «تازه‌های علم ترافیک» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم انتظامی ـ دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی» و مدیرمسئولی «موسی امیری»، «جیرجیرک» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «اسدالله شعبانی»، «چشمخانه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مسیح هاشمی خوراسگانی»، «زبانشناس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «الله‌‌وردی آذری نجف‌آبادی»، «علوم و فناوری شیشه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مریم کارگر راضی»، «فلسفه سیاسی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «امیر محبیان» مجوز نشر گرفتند.