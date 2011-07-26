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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۱۱

با تصمیم هیئت نظارت/

46 نشریه در استان فارس مجوز گرفتند

46 نشریه در استان فارس مجوز گرفتند

هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه اخیر خود با صدور مجوز 46 نشریه در استان فارس موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات در روز دوشنبه خود تقاضاهای صدور مجوز نشریات استان‌ فارس و شماری از تقاضاهای نشریات اختصاصی و عمومی را مورد بررسی قرار داد و طی آن 46 نشریه شامل یک هفته‌نامه، 10 دوهفته‌نامه، 17 ماهنامه، 3 دوماهنامه و 15 فصلنامه مجوز انتشار گرفتند.

هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار هفته‌نامه «سفیر عدالت فارس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدرضا هاجری» موافقت کرد.

در این جلسه همچنین دوهفته‌نامه‌های «صنعت نمایشگاه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدمحمدرضا ذوالانوار»، «ققنوس شرق» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدرضا کریمی‌پور»، «بیدستان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «صغری رنجبر»، «انتهای زاگرس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مهدی عسکری»، «کواره» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی محمدی»، «مسکن و مستقلات» به صاحب امتیازی «شرکت فروزنده مسکن آریا» و مدیرمسئولی «مریم حسنی»، «زبانکده» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «موسی خورشیدی»، «پیش» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «عبدالعلی زارعی»، «اقتصاد فارس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدباقر سجادی» و «بیدبن» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمود رنجبر» مجوز نشر گرفتند.

هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین با انتشار ماهنامه‌های «پیک پارسه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «جواد اسلامی»، ماهنامه «نورالثقلین» به صاحب امتیازی «مؤسسه فرهنگی قرآنی بیت‌الاحزان حضرت زهرا سلام‌الله علیها» و مدیرمسئولی «علیرضا شاهسونی»، «منشور شهروند» به صاحب امتیازی «انجمن حمایت از حقوق شهروندان منشور پارسه» و مدیرمسئولی «کمال گل همیشه بهار»، «خیرین سلامت فارس» به صاحب امتیازی «مجمع خیرین تأمین سلامت فارس» و مدیرمسئولی «محمدهای ایمانیه»، «پرورش ذهن» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «بیژن شمسی‌زاده»، «لیدوما» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «رقیه نظری»، «خشت اول» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «زهرا شاکری»، «نبض صبح» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حسین خلفی»، «سنگرسازان بی‌سنگر» به صاحب امتیازی «مؤسسه خانه سنگرسازان بی‌سنگر فارس» و مدیرمسئولی «خدایار پاک‌فطرت»، «پیام بیداری» به صاحب امتیازی «مؤسسه فرهنگی اجتماعی عصر احیای ارزش‌ها» و مدیرمسئولی «علی‌محمد اسکروچی»، «جهان امروز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مهدی کلانتری»، «دوچرخه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدرضا محمدی‌ارهانی»، «برچسب» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «امیررضا منعم‌معتمدی»، «ماهیگیری ورزشی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آرش سهرابی کندلجی»، «آسمانی‌ها» به صاحب امتیازی «شرکت تعاونی ارگ سپاهان نصف جهان» و مدیرمسئولی «خانم مرجان جابری دورکی»، «صنعت باربری» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی آذرمند» و «هواپیما ماشین موتور» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «فرهاد کاشانی» موافقت کرد.

در جلسه اخیر هیئت نظارت بر مطبوعات دوماهنامه‌های «آریو برزن» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «هادی فرهادی»، «سفر سبز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «نعمت‌اله اعتمادی» و «عطر و طعم» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «عبدالناصر مسعودی» هم مجوز نشر گرفتند.

در این جلسه همچنین فصلنامه‌های «قلمکده» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «فرح نیازکار»، «NOVA» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدعلی محرر»، «آوای صنعت» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علیرضا قدرتی»، «Physical Chemistry and Electro Chemistry» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد مرودشت» و مدیرمسئولی «زهرا شرفی»، «ساختمان پایا» به صاحب امتیازی «درنا رضانیا» و مدیرمسئولی «امیرحسین جمشیدی»، «الکترونیک نوین» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «ارشین حسن‌زاده شیراز»، «سپیدنامهء وصال» به صاحب امتیازی «مؤسسه نابینایان وصال» و مدیرمسئولی «زهرا زارع»، «شولستان» به صاحب امتیازی «علی‌برز شفیعی» و مدیرمسئولی «نوذر شفیعی»، «زن و جامعه» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد مرودشت» و مدیرمسئولی «پروین غیاثی»، «تازه‌های علم ترافیک» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم انتظامی ـ دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی» و مدیرمسئولی «موسی امیری»، «جیرجیرک» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «اسدالله شعبانی»، «چشمخانه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مسیح هاشمی خوراسگانی»، «زبانشناس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «الله‌‌وردی آذری نجف‌آبادی»، «علوم و فناوری شیشه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مریم کارگر راضی»، «فلسفه سیاسی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «امیر محبیان» مجوز نشر گرفتند. 

کد مطلب 1368179

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