پایه ریزی حکومت صفوی در اردبیل تشیع را پایدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ولایتی ظهر سه شنبه در همایش ملی "سیر تاریخی تشیع در آذربایجان"، اظهار داشت: آنچه که تشیع را در ایران پایدار کرد و حکومت رسمی شیعه را پایهگذاری کرد حکومت صفویه بود.
وی با بیان اینکه اگر تشیع نبود اصل اسلام از بین رفته بود، افزود: امروز پرچم اصلی بیداری اسلام در دست شیعیان است و ایران الگویی است برای تمامی کشورهای آزادیخواه که قصد دارند حکومت آزادی در کشورشان داشته باشند.
مشاور مقام معظم رهبری شیخ صفی الدین اردبیلی را عارف و شیعه پیرو حضرت علی دانست و اضافه کرد: سربازان قزلباش با فتوت در آن زمان وظیفه حراست از مردم شیعه در مقابل دشمن مجهز عثمانی را داشتند و این باعث محبوبیت آنان شده بود.
سید حسین صابری با اشاره به پیامدهای رسمیت یافتن تشیع در ایران یادآور شد: استان اردبیل به دلیل جایگاه خود در زمان صفویه نقش مهمی را در تاریخ تشیع بر عهده دارد و اردبیل به عنوان شهر دارالارشاد به خوبی توانسته تا به امروز این اصالت خود را حفظ کرده و انتشار دهد.
رئیس دانشگاه پیام نور استان اردبیل نیز به عنوان دستگاه متولی اجرای این همایش با اشاره به برگزاری همایش سیر تاریخی تشیع در آذربایجان بیان داشت: این همایش با توجه به نیاز برای تبیین این حوزه و تاکید بر نقش منطقه اردبیل به عنوان خاستگاه تشیع در اردبیل برگزار می شود.
گفتنی است مراسم روز اردبیل نیز امروز با حضور علیاکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری و جمعی از محققان و کارشناسان کشور برگزار می شود. روز چهارم مرداد، سالروز تاسیس دولت شیعی صفویه توسط شاه اسماعیل اول در سال 880 هجری شمسی "روز اردبیل" نامگذاری شده است.
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