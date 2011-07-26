پایه ریزی حکومت صفوی در اردبیل تشیع را پایدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ولایتی ظهر سه شنبه در همایش ملی "سیر تاریخی تشیع در آذربایجان"، اظهار داشت: آنچه که تشیع را در ایران پایدار کرد و حکومت رسمی شیعه را پایه‌گذاری کرد حکومت صفویه بود.

وی با بیان اینکه اگر تشیع نبود اصل اسلام از بین رفته بود، افزود: امروز پرچم اصلی بیداری اسلام در دست شیعیان است و ایران الگویی است برای تمامی کشورهای آزادیخواه که قصد دارند حکومت آزادی در کشورشان داشته باشند.

مشاور مقام معظم رهبری شیخ صفی الدین اردبیلی را عارف و شیعه پیرو حضرت علی دانست و اضافه کرد: سربازان قزلباش با فتوت در آن زمان وظیفه حراست از مردم شیعه در مقابل دشمن مجهز عثمانی را داشتند و این باعث محبوبیت آنان شده بود.

ایجاد نخستین حکومت شیعی افتخاری برای ایران و اردبیل است

استاندار اردبیل نیز در این مراسم تشکیل حکومت واحد شیعی برای اولین بار در اردبیل و کشور ایران را افتخاری بزرگ عنوان کرد و ابراز داشت: خاندان صفوی با اعلام رسمی شیعه در این سرزمین حکومت واحدی را در این کشور ایجاد کردند و امروز ما به خود می بالیم که شیعه در جهان رشد و گسترش یافته است.



سید حسین صابری با اشاره به پیامدهای رسمیت یافتن تشیع در ایران یادآور شد: استان اردبیل به دلیل جایگاه خود در زمان صفویه نقش مهمی را در تاریخ تشیع بر عهده دارد و اردبیل به عنوان شهر دارالارشاد به خوبی توانسته تا به امروز این اصالت خود را حفظ کرده و انتشار دهد.

وی تصریح کرد: شیعه به عنوان مکتب انسان ساز هر کجا وارد شده رشد و تعالی یافته است و از این رشد و تعالی شیعه در جهان آمریکا و صهیونیسم به لرزه می افتند.

استاندار اردبیل با اشاره به موج بیداری اسلامی در دنیا این حرکتها را برگرفته از ایران اسلامی و انقلاب ایران و رهنمودهای امام خمینی (ره) و هدایت گری مقام معظم رهبری دانست و متذکر شد: اکنون به برکت انقلاب اسلامی بیداری اسلامی در تمام نقاط دنیا فراگیر شده است.



وی برگزاری همایشهای شیعه‌ شناسی را فرصت بسیار مناسبی برای بررسی ابعاد مختلف تاثیرگذاری این مذهب در تمامی جوامع و ملتها برشمرد و عنوان کرد: این همایش قطعا دستاوردهای موثری داشته و باید از این فرصتها به نحو احسنت استفاده کرد.



رئیس دانشگاه پیام نور استان اردبیل نیز به عنوان دستگاه متولی اجرای این همایش با اشاره به برگزاری همایش سیر تاریخی تشیع در آذربایجان بیان داشت: این همایش با توجه به نیاز برای تبیین این حوزه و تاکید بر نقش منطقه اردبیل به عنوان خاستگاه تشیع در اردبیل برگزار می شود.

ولی الله خوش طینت تاکید کرد: گسترش موج بیداری اسلامی در جهان نیز که برگرفته از الگوی شیعی اسلامی است از دیگر دلیل برگزاری این همایش است.

همچنین در ادامه این همایش محققان و اساتید دانشگاهی با ارائه مقالات مختلف به بررسی چگونگی شکل‌گیری تشیع در آذربایجان، جایگاه خاندان ایلات و عشایر برای گسترش تشیع در آذربایجان و پیامدهای آن پرداختند.



گفتنی است مراسم روز اردبیل نیز امروز با حضور علی‌اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری و جمعی از محققان و کارشناسان کشور برگزار می شود. روز چهارم مرداد، سالروز تاسیس دولت شیعی صفویه توسط شاه اسماعیل اول در سال 880 هجری شمسی "روز اردبیل" نامگذاری شده است.