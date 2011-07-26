بازدید هوایی مسئولان شهری از سطح شهر کرج

به گزارش خبرنگار مهر، طی هماهنگی ها به عمل آمده با یگان هوایی نیروی انتظامی مهرشهر، ظهر سه شنبه بازدید هوایی مسئولین شهری از محدوده هوایی شهرستان کرج توسط بالگرد انجام شد.

در این بازدید هوایی «سید علی آقازاده» شهردار، «عبدالله پورمظاهری» و «علی گلوند» از اعضای شورای اسلامی شهر، « علی اصغر کمالی زاده» معاون خدمات شهری و «غلامرضا احمدی بیداخویدی» معاون فنی و شهرسازی شهرداری کرج و «یدالله پورمظاهری» مدیر منطقه 4 شهرداری کرج حضور داشتند.

این بازدید با همکاری وهماهنگی شهرداری منطقه 4 کرج با یگان هوایی نیروی انتظامی مهرشهر صورت گرفت.



در این راستا مسئولان مذکور از نقاط مختلف حوزه استحفاظی شهرستان کرج به مدت یک ساعت بازدید کردند و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات مربوطه گرفته شد.

شهردار کرج در حاشیه این بازدید هوایی اظهارداشت: در این بازدید هوایی با نگاهی ویژه نقاط مختلف از جمله لکه های سبز،زمین های بایر و ... مورد ارزیابی قرار گرفته و با نگاهی کارشناسی مورد توجه قرار می گیرد.

سید علی آقازاده افزود: این بازدید که یک ساعت به طول انجامید موجب بررسی موانع و چالش های پیش روی توسعه شهری شد.

این مسئول گفت: بررسی مشکلات زیست محیطی،چگونگی توسعه شبکه های شریانی و مواصلاتی از جمله مواردی بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی تاکید کرد: امید می رود با جمع بندی موارد مطرح شده و تبادل نظر مسئولان شهری شاهد رشد و توسعه کلانشهر کرج باشیم.