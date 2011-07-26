حجم تجارت ایران و ترکیه امسال از 15میلیارد دلار خواهد گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن حسین پور سفیر ایران در ترکیه در گفتگو با یک نشریه ترک در خصوص حجم مناسبات ایران و ترکیه اظهار داشت: زمانی که در سال 2008 من وارد ترکیه شدم، حجم تجارت میان دو کشور 7 میلیارد دلار بود. ما این رقم را تا 10 میلیارد دلار افزایش دادیم.

وی افزود: البته در سال 2009 در اثر بحران اقتصادی جهانی، حجم تجارت بین دو کشور کمی کاهش یافت. ولی با پشت سر گذاشته شدن بحران، رشد مهمی در مناسبات دو کشور مشاهده شد و برای اولین بار از مرز 10 میلیارد دلار گذشته و به 11 میلیارد دلار رسید.

حسین پور تاکید کرد: در سه ماهه اول سالجاری نیز در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، افزایش 74 درصدی مشاهده می شود. اگر در شرایط مشابه به فعالیت های خود ادامه دهیم و با وضعیت دیگری مواجه نشویم، انشاءالله امسال حجم تجارت بین دو کشور از مرز 15 میلیارد دلار خواهد گذشت. این وضعیت در مناسبات ایران – ترکیه بی سابقه است.