استادیوم حافظیه شیراز آماده برگزاری لیگ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بذرافشان بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از استادیوم حافظیه و تربیت بدنی شیراز در جمع خبرنگاران گفت: ورزشگاه حافظیه تنها مکانی است که می تواند مسابقات لیگ برتر فوتبال را میزبانی کند که در این راستا آماده کردن استادیوم در دستور کار مسئولین استان و شهرستان شیراز قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بحث نصب صندلی های ویژه تماشاگران در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر مزایده آن انجام شده و تا یک هفته آینده بحث نصب صندلی تماشاگران انجام می شود و نصب دوربین های امنیتی نیز در حال انجام است.

سرپرست فرمانداری شیراز با بیان اینکه جایگاه ویژه خبرنگاران و میهمانان ویژه نیز در حال ساخت است، تاکید کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته ساخت مکان میهمانان ویژه و خبرنگاران که مورد تاکید نمایندگان فدراسیون جهانی فوتبال نیز بوده در حال انجام است و مکان جدیدی نیز به محل نشست خبری پایان مسابقه اختصاص داده شده است.

بذرافشان ادامه داد: نصب تابلو اسکوربورد نیز از دیگر برنامه های تجهیز استادیوم حافظیه است که مراحل اولیه این بحث انجام شده و امروز باید هماهنگی هایی با صدا و سیمای استان فارس انجام شود.

وی تصریح کرد: ورزشگاه حافظیه باید در حد و اندازه های مردم استان فارس باشد و طی یک هفته باقی مانده تا شروع مسابقات لیگ باید به گونه ای رفتار شود که زمان برگزاری اولین مسابقه فوتبال لیگ برتر تماشاگران تغییرات را مشاهده کنند.

سرپرست فرمانداری شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت ورزشگاه میانرود نیز گفت: یکی از دغدغه های مسئولان استان و شهرستان وضعیت این ورزشگاه است که بدلیل عدم ساختار درست در وزارت ورزش و مشخص نبودن مسئولین برخی از قسمت ها مکاتبات ما همچنان بی نتیجه مانده است.

بذرافشان تاکید کرد: مهمترین بحث در این خصوص واگذاری ساخت این ورزشگاه به استان است.

جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر برگزار می شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی شورای ورزشی شهرستان شیراز گفت:توسعه فضاها و امکانات ورزشی در شهرستان شیراز می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی نقش موثری داشته باشد که در این راستا شورای ورزش شهرستان شیراز برای اولین بار تشکیل شد تا خلع های موجود در بحث ارایه طرح های مختلف و برنامه ریزی از بین برود.

سرپرست فرمانداری شیراز تاکید کرد: این شورا مصوبات مختلفی داشته است که 100 درصد آنها اجرایی شده یا در حال اجرا است.

بذرافشان با اشاره به برگذاری جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر و روستاییان شهرستان شیراز، یادآور شد: توسعه ورزش های روستایی و عشایری در جذب توریست، اشتغالزایی و ایجاد روحیه نشاط و شادی در میان مردم بسیار موثراست که در این خصوص تصمیم به برگزاری جشنواره ورزشی و فرهنگی عشایر و روستاییان شهرستان شیراز گرفته شد.