370 نفر در طرح سرشماری نفوس و مسکن ملارد همکاری می کنند

ناصر بورد در حاشیه دومین جلسه ستاد سرشماری شهرستان ملارد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس برآوردهای ابتدایی 232 حوزه کاری در شهرها و روستاهای این شهرستان در نظر گرفته شده که 370 نفر در این حوزه ها فعال خواهند بود.

وی افزود: هم اکنون طرح آموزش شرکت کنندگان در طرح سرشماری آغاز شده و این افراد تحت آموزش ستاد هستند.

بورد عنوان کرد: افراد در حال آموزش شمل مامور سرشماری شهری و روستایی، مسئول گروه و کارشناس مسئول و بازبین هستند.

بورد با اشاره به اهمیت اجرای دقیق جمع آوری اطلاعات و آمار اظهار داشت: حضور نیروهای کارآمد باعث جمع آوری اطلاعات دقیق و به دنبال آن برنامه ریزی اصولی بر مبنای اطلاعات دقیق خواهد بود.

طرح ملی سرشماری نفوس و مسن از دوم آبانماه آغاز می شود و تا 22 آبانماه ادامه خواهد داشت.

دومین جلسه ستاد هماهنگی سرشماری نفوس و مسکن شهرستان ملارد با هدف تعیین برآوردهای اولیه و انجام برنامه ریزیهای لازم در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه به بحث و بررسی در خصوص دستورالعمل های اجرائی، شرح وظایف هر کدام از دستگاهها واقلام و نیروی انسانی مورد نیاز برای اینکار پرداخته شد .

