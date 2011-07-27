شهروند الکترونیک در کرج یک گام به جلو

به گزارش خبرنگار مهر، شتاب در عصر تکنولوژی انسان را از اتکا به روشها و ابزارهای سنتی بی نیاز می کند،ورود تکنولوژی های مدرن عصر ارتباطات و بسط و توسعه آن انسان را از کاغذ محور بودن دور کرده و وی را با دنیای خدمات الکترونیک می آمیزد. دنیای شهروندی با گسترش شهرها، افزایش آمار جمعیت و به تبع آن نیاز به استفاده از خدمات ارگانها و سازمانهای مختلف احتیاج به ابزار و روشهای نوینی دارد تا ضمن جلوگیری از اتلاف زمان، ضریب استفاده از خدمات را برای وی افزایش دهد.
شهروند الکترونیک که معادل کلمه e-Citizen است، به طور عام به فردی گفته میشود که مهارتهای زندگی در جامعه اطلاعاتی را فرا گرفته باشد و بتواند از مزایای این نوع زندگی استفاده کند.
کمک گرفتن از ابزارهای الکترونیکی و برداشتن گامهای دیجیتال در یک شهر منجر به خروجی های مناسبی می شود که ایفای نقش شهروندی در مواجه با دریافت خدمات شهری همچنین انجام امور خدماتی از مهم ترین آنها است.
شنیده ها حاکی از آن است که ایده ایجاد شهر الکترونیکی در ایران حدود 10 سال پیش در جزیره کیش مطرح شد، که زمینه های مساعد برای پیشرفت و اجرایی کردن این طرح فراهم نشد و سرانجام طرح متوقف شد.
پس از آن از حدود 10 سال گذشته شهرداری مشهد IT را به اشکال مختلف همچون تجهیز شهرداری به سختافزار وارد سازمان کرد در سال 86 و 87 نیز پروژه مشترک کلانشهرها به نتیجه رسید و نقشه کلی ICT در شهرداریها ایجاد شد.
95 درصد انتظارات " شهروند الکترونیک" در کرج محقق شده است
جمعیت کنونی کرج دو میلیون 100 هزار نفر است که این میزان جمعیت کرج را به عنوان یکی از کلانشهرهای پر جمعیت ایران تبدیل کرده است.
به گفته شهردار کرج این کلانشهر به عنوان پایلوت کشوری در استفاده از فناوری های جدید و " شهروند الکترونیک " با حمایت دولت به 95 درصد انتظارات دراین بخش دست یافته است که این موفقیت در اجرای طرح آموزش شهروند الکترونیک در کنار انجام عمران شهری را صورت گرفته است و این خود حاکی از وجود ظرفیتها و پتاسیل های مدیریتی در بخشهای مختلف مدیریت شهری و نگاه ویژه مسئولان به این مهم است.
آقازاده بیان کرد: این مهم در آبان سال 88 دراین کلانشهر آغاز شد که طبق سهمیه 220 هزار نفر از مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران در مرحله نخست اجرای این طرح شامل اجرای آموزشهای " شهروند الکترونیک " می شدند که از این تعداد 180 هزار نفر جذب و تحت پوشش آموزشهای نوین شهروند الکترونیک که با همکاری و تعامل چهار وزارتخانه شامل آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور و بهداشت به عنوان متولیان این طرح است قرار گرفتند.
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج نیز در تعریفی از دنیای مجازی اینترنت اظهاداشت: اینترنت بعنوان یک پدیده نوین در اجتماعات انسانی است که امروزه مسیر تحول عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را در پیش گرفته است به طوریکه جامعه امروز در مسیر رشد روزافزون جنبههای آموزشی، ارتباطات، اطلاعات، اقتصاد و بازار به تکنولوژیهای ارتباطی و شبکه اطلاعاتی وابسته شده است که این مهم در بعد اجتماعی به کاهش هزینهها و در بعد فرهنگی تسلط زبان انگلیسی و علوم و فنون روز را در پی دارد.
وی استقبال شهروندان کرجی از اجرای طرح " شهروند الکترونیک " را از شاخصه های مهم نهادینه شدن این مهم دانست و عنوان کرد: پس از اجرای موفق فاز اول این طرح در کرج هم اکنون در مرحله دوم اجرا قرار داریم که دراین دوره نیز طبق برآوردهای صورت گرفته 330 هزار نفر از شهروندان کرجی آموزشهای مختلف را در حوزه های رایانه، سخت افزار، نرم افزار، کارآفرینی، زبان انگلیسی تخصصی IT ، بانکداری الکترونیک و شهرداری الکترونیک را فرا می گیرند.
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