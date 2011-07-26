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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۰۵

تحولات یمن/

تاکید سازمان ملل بر پایان بحران / مخالفان گفتگو با رژیم را رد کردند

تاکید سازمان ملل بر پایان بحران / مخالفان گفتگو با رژیم را رد کردند

تاکید فرستاده ویژه سازمان ملل متحد بر ضرورت پایان بحران یمن، مخالفت انقلابیون با طرح نقشه راه رژیم عبدالله صالح و ادامه تظاهرات مردمی از جمله خبرهای مربوط به این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، "طارق الشامی" سخنگوی دولت یمن گفت : قرار است نقشه راه جدیدی برای یمن طرح شود که بر اساس آن گفتگوهای جدی با مخالفان انجام خواهد شد و همه مشکلات مورد رایزنی قرار خواهد گرفت.

"محمد باسندوه" از رهبران ائتلاف مخالفان یمن در این باره بیان کرد: مخالفان اطلاعی از نقشه راه ندارند و این موضوع قابل قبول نیست، زیرا مخالفان تصمیم گرفته اند تا زمانی که طرح شورای همکاری خلیج فارس امضا و قدرت به معاون عبدالله صالح منتقل نشود، گفتگو نکنند.

از سوی دیگر "جمال بن عمر" فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به یمن گفت : به علت فروپاشی حکومت یمن، نابسامانی امنیتی در این کشور تشدید شده است و این وضعیت تهدیدی برای امنیت منطقه به شمار می رود.

وی افزود: تسریع در ورود به مرحله انتقالی سبب خواهد شد که بحران پشت سر گذاشته شود.نقش سازمان ملل متحد اطلاع از اوضاع جاری یمن است.

خبر دیگر اینکه دیروز تظاهرات گسترده ای در شهر البیضا در حمایت از تشکیل شورای انتقالی برگزار شد.در استان "الضالع"،"صعده" هزاران یمنی با  تاکید بر ضرورت سرنگونی رژیم  عبدالله صالح خواستار تشکیل شورای انتقالی و تحقق خواسته انقلابیون شدند.

در شهر "تعز" نیز تظاهراتی در محکومیت حملات توپخانه ای طرفداران عبدالله صالح به مناطق مسکونی این شهر برگزار شد.تظاهرات کنندگان خواستار پایان سکوت مجامع بین المللی در قبال جنایات جنگی رژیم علیه غیرنظامیان شدند.

کد مطلب 1368201

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