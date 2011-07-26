طرح صالحین در دانشگاههای گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدارمحمد محمدنیا عصر سه شنبه در حاشیه طرح ولایت استانی در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: دانش پژوهان طرح ولایت برای اجرای طرح صالحین در دانشگاه‌ها باید اقدام به شناسایی نیروهای مستعد و توانمند کنند.

وی شبکه سازی چهره به چهره را یکی از بهترین راه‌های شناسایی نیروها خواند و افزود: مسجد و نمازخانه دانشگاه‌ها بهترین مکان برای شناسایی نیرو است.

محمدنیا از دانشجویان شرکت کننده در طرح ولایت خواست تاریخچه جنبش دانشجویی در ایران را مطالعه و با فراز و نشیب‌های جنبش دانشجویی آشنا شوند.

گلستان بیش از 50 هزار دانشجو دارد.