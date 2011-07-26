آغاز ساخت استادیوم 5000 نفری شهرستان اهر در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اهر اضافه کرد: با تأمین امتیازات لازم بزودی عملیات اجرایی این پروژه عظیم که از مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری به آذربایجان شرقی بود بزودی آغاز می شود.

وی همچنین از برگزاری همایش فرصتهای سرمایه گذاری در شهریور ماه سالجاری در اهر خبر داد.

صدیقی با اشاره به پتانسیل های بالقوه شهرستان اهر در حوزه معدن، کشاورزی و گردشگری گفت: منطقه ارسباران و شهرستان اهر یکی از مناطق 20 گانه معدنی کشور است که با وجود معادن غنی مس، سیمان، سنگهای تزئینی تاکنون سرمایه گذاری مطلوبی صورت نگرفته و در بخش گردشگری نیز علیرغم اینکه یکی از قطب های مهم گردشگری کشور و استان است روزانه صدها نفر از جاذبه های گردشگری و آثار تاریخی بازدید می کنند.

وی اذعان داشت: متأسفانه عدم سرمایه گذاری مطلوب در زیرساختهای گردشگری باعث شده از این پتانسیل بالقوه منطقه استفاده کافی نشود.

رضا صدیقی، ایجاد موزه های مردم شناسی، آثار تاریخی منطقه ارسباران، ایجاد مراکز اقامتی، نمایشگاههای صنایع دستی، ورنی، استقرار مراکز راهنمای گردشگری را از موانع توسعه گردشگری منطقه برشمرد.

رئیس شورای اداری اهر یکی دیگر از موارد سرمایه گذاری را در بخش کشاورزی و دامی و ایجاد صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و دامی اعلام کرد.

وی در قسمتی دیگر از سخنان خود با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص عملیاتی کردن اهداف سال جهاد اقتصادی بر ارائه برنامه های مدون در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی و اشتغال و توسعه در زمینه های مختلف تأکید کرد.

رضا صدیقی در ادامه با اشاره به انتخاب دو شهر اهر و مرند در بین شهرستان های استان به اجرای طرح تذکر لسانی از اول ماه مبارک رمضان بر همراهی و همکاری ادارات و نهادها در هرچه بهتر برگزار شدن آن تأکید کرد.

وی راه اندازی بیمارستان صحرایی در یکی از مراکز دهستانهای شهرستان اهر، جهت ارائه خدمات رایگان بهداشتی و درمانی به روستاییان و عشایر شهرستان اهر را از برنامه های سالجاری اعلام کرد.

فرماندار اهر در ادامه جلسه شورای اداری شهرستان اهر روسای جدید چند اداره را در جلسه معرفی کرد.