به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی سپک تاکرای کشورمان پس از کسب ورودی مسابقات "سوپر سری" جهان دوشنبه شب به ایران بازگشتند. این رقابتها با حضور 24 تیم به مدت یک هفته در کوالالامپور مالزی برگزار شد که تیم ایران به سرمربیگری "هریس بن عبدالرحمان" اهل مالزی موفق شد در این جام جهانی برابر تیم مطرحی چون چین به پیروزی برسد. در این مسابقات تیم تایلند، مالزی و میانمار اول تا سوم شدند.

حضور تیم موی تای ایران در مسابقات جهانی ازبکستان

محمد انجدانی سرمربی تیم ملی موی تای ایران با مثبت قلمداد کردن شرایط این تیم قبل از اعزام به مسابقات جهانی ازبکستان گفت: شرایط خوب و اردوهای خوبی پشت سرگذاشته ایم. تیم ملی ایران در 14 وزن در این رقابتها شرکت می کند. انتظار داریم که با توجه به دو قهرمانی در مسابقات جهانی تایلند و جام ریاست جمهوری در کیش بتوانیم عنوان خوبی در این مسابقات بدست آوریم.

تیم ایران در مسابقات جام جهانی دارت شرکت می کند

تیم ایران به عنوان یکی از تیم های شرکت کننده در فهرست فدراسیون جهانی دارت شرکت می کند. این مسابقات از 29 شهریورماه تا دوم مهرماه سال جاری در شهر "بلفاست " پایتخت ایرلند شمالی برگزار می شود که هر دو تیم زنان ومردان ایران در ان شرکت خواهند کرد. کشورهایی چون استرالیا، آمریکا، برزیل، انگلیس، کانادا، مجارستان، لهستاتن، پرتغال، ترکیه، سنگاپور، یونان، فرانسه ، آلمان ، هند در این رقابتها شرکت دارند.

تهران میزبان مسابقات موی تای قهرمانی بانوان کشور شد

مسابقات موی تای قهرمانی بانوان کشور و انتخابی تیم ملی ایران جمعه هفتم مردادماه به میزبانی هیئت استان تهران در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود. وزن کشی این مسابقات روز پنجشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد. مسابقات موی تای قهرمانی جهان شهریورماه سال جاری در ازبکستان برگزار می شود و قرار است تیم ملی بانوان ایران در آن رقابتها شرکت کند.

جشنواره بزرگ خانوادگی دارت تهران برگزار می شود

جشنواره بزرگ خانوادگی دارت تهران به مناسبت میلاد مسعود حضرت امام حسن مجتبی(ع) روز 24 مردادماه جاری برگزار خواهد شد. این رقابتها در رده های سنی مختلف پس از اذان مغرب و مراسم افطار در مجموعه ورزشی شهید کشوری برگزار می شود. این رقابتها برای عموم آزاد و مسابقات به صورت 9 دارت است. شرکت کنندگان از 4 تا بالای 46 سال در 6 رده سنی می توانند در این مسابقات به رقابت بپردازند.