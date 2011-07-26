کارگاه صنایع ساختمان در مرکز تربیت مربی برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تیموری بعد از ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای افزود: آموزشهای مختلفی در این مرکز ارائه می شود که مربوط به مشاغل و حرفه های مختلف است.

وی ادامه داد: به دلیل ضرورت برپایی کارگاه صنایع ساختمان، این کارگاه در مرکز برپا می شود و فردا چهارشنبه نیز مراسم افتتاحیه آن برگزار خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: این امر در راستای تحقق اهداف سازمانی صورت می گیرد و به کمک آن می توانیم مهارت و دانش نیروهای شاغل در صنایع ساختمان را افزایش دهیم که این امر، آثار مطلوبی به همراه دارد.

وی اظهار داشت: یک کارگاه ریخته گری بلااستفاده در مرکز وجود داشت که این کارگاه به کارگاه صنایع ساختمان تبدیل شده و آموزشهای مربوطه در این بخش ارائه می شود.

برپایی کارگاه با توجه به نیاز به صنعتی سازی ساختمانی در کشور است

تیموری گفت: در این کارگاه، خدمات آموزشی به مربیان بخش صنعت ساختمان و متخصصان این بخش ارائه می شود ضمن اینکه برپایی کارگاه یادشده با توجه به نیاز به صنعتی سازی ساختمانی در کشور صورت گرفته است.

رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای اضافه کرد: اگر مربیان آموزشهای خوبی فرابگیرند، این امر در نهایت به ارتقای دانش و مهارت در کارآموزان منجر می شود که این امر در خصوص صنایع از جمله صنایع ساختمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی یادآور شد: برپایی این کارگاه کمک می کند تا مربیان با سیستمهای جدید ساختمانی بیش از قبل آشنا شوند و مهارت و دانش آنها در این خصوص ارتقای قابل توجهی داشته باشد.

سیستمهای جدیدی در زمینه ساختمان سازی وارد کار شده اند

این مسئول افزود: سیستمهای جدیدی در زمینه ساختمان سازی وارد کار شده اند و باید دست اندرکاران صنایع ساختمان با آنها و روشهای استفاده از این سیتمها آشنا باشند.

تیموری گفت: در پروژه های مسکن مهر از این سیستمهای جدید استفاده می شود و باید آموزشهای لازم در خصوص استفاده از این سیستمها ارائه شود که این امر به کمک برپایی کارگاه یادشده انجام می شود.

وی اضافه کرد: سیستمهای یادشده کمک می کنند تا ساختمان سازی به شکل اصولی تر و مدرن تر انجام شود و از آسیبهای ناشی از حوادث احتمالی ازقبیل زلزله کاسته شود.

مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای ITC در کرج مستقر است.