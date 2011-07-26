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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۷

تیموری خبر داد:

کارگاه صنایع ساختمان در مرکز تربیت مربی برپا می شود

کارگاه صنایع ساختمان در مرکز تربیت مربی برپا می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای ITC گفت: کارگاه صنایع ساختمان در مرکز تربیت مربی برپا می شود که این امر در راستای امر ارتقای مهارت صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تیموری بعد از ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای افزود: آموزشهای مختلفی در این مرکز ارائه می شود که مربوط به مشاغل و حرفه های مختلف است.

وی ادامه داد: به دلیل ضرورت برپایی کارگاه صنایع ساختمان، این کارگاه در مرکز برپا می شود و فردا چهارشنبه نیز مراسم افتتاحیه آن برگزار خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: این امر در راستای تحقق اهداف سازمانی صورت می گیرد و به کمک آن می توانیم مهارت و دانش نیروهای شاغل در صنایع ساختمان را افزایش دهیم که این امر، آثار مطلوبی به همراه دارد.

وی اظهار داشت: یک کارگاه ریخته گری بلااستفاده در مرکز وجود داشت که این کارگاه به کارگاه صنایع ساختمان تبدیل شده و آموزشهای مربوطه در این بخش ارائه می شود.

برپایی کارگاه با توجه به نیاز به صنعتی سازی ساختمانی در کشور است

تیموری گفت: در این کارگاه، خدمات آموزشی به مربیان بخش صنعت ساختمان و متخصصان این بخش ارائه می شود ضمن اینکه برپایی کارگاه یادشده با توجه به نیاز به صنعتی سازی ساختمانی در کشور صورت گرفته است.

رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای اضافه کرد: اگر مربیان آموزشهای خوبی فرابگیرند، این امر در نهایت به ارتقای دانش و مهارت در کارآموزان منجر می شود که این امر در خصوص صنایع از جمله صنایع ساختمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی یادآور شد: برپایی این کارگاه کمک می کند تا مربیان با سیستمهای جدید ساختمانی بیش از قبل آشنا شوند و مهارت و دانش آنها در این خصوص ارتقای قابل توجهی داشته باشد.

سیستمهای جدیدی در زمینه ساختمان سازی وارد کار شده اند

این مسئول افزود: سیستمهای جدیدی در زمینه ساختمان سازی وارد کار شده اند و باید دست اندرکاران صنایع ساختمان با آنها و روشهای استفاده از این سیتمها آشنا باشند.

تیموری گفت: در پروژه های مسکن مهر از این سیستمهای جدید استفاده می شود و باید آموزشهای لازم در خصوص استفاده از این سیستمها ارائه شود که این امر به کمک برپایی کارگاه یادشده انجام می شود.

وی اضافه کرد: سیستمهای یادشده کمک می کنند تا ساختمان سازی به شکل اصولی تر و مدرن تر انجام شود و از آسیبهای ناشی از حوادث احتمالی ازقبیل زلزله کاسته شود.

مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای ITC در کرج مستقر است.

کد مطلب 1368215

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