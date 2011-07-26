به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقائیان‌نزاد ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: باید این سئوالات مطرح شود که چرا حق آبه، حق آبه داران رعایت نمی‌شود و طومار شیخ بهایی بدون معنا شده است.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید این موضوع را با جدیت دنبال کنند گفت: به نظر می‌رسد موضوع زاینده رود اصفهان یکی از مهمترین مسائلی است که باید نمایندگان مجلس آن را دنبال کنند.

سقائیان‌نژاد همچنین در ادامه سخنان خود تصریح کرد: زاینده رود نیازمند مدیریتی واحد است و نمی‌توان آن را تقسیم کرد و برداشتهای بی رویه آب در بالادست زاینده رود را اشتباه خواند.

شهردار اصفهان تصریح کرد: در خصوص زاینده رود باید در سطح ملی تصمیم گیری شود و همه دست در دست هم دهیم و به صورت مثبت این موضوع را جلو ببریم.

وی ادامه داد: روشن نیست چرا ما در اصفهان در مسائلی که اجرای آن ملی می شود کم می آوریم که نمونه آن بحث مترو، مصلی، آب و ورزشگاه نقش جهان است و سئوال اینجاست که چرا باید اصفهان در اجرای پروژه های ملی کم بیاورد و در آن مشکل داشته باشد .

چارت تشکیلاتی شهرداری اصفهان به تصویب رسید

سقائیان نژاد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: معاون هماهنگی امور مناطق و سازمانها، معاونت برنامه ریزی و پژوهش و معاونت فرهنگی اجتماعی که از سوی شهرداری اصفهان پیشنهاد شده بود در سال جاری به تصویب مدیریت و نظارت کشور رسید که با تحقق این مهم و انسجام یافتن بخش های مختلف شهرداری این ارگان آماده خدمت رسانی قانونمند به مردم است.

وی افزود: شهروندان کما بیش با اقدامات سخت افزاری شهرداری اصفهان آشنا هستند اما اطلاعی از فعالیت های نرم افزاری این ارگان ندارند.

۴۰ بازار روز در اصفهان احداث می شود

سقائیان نژاد با تاکید بر اقدامات معاونت خدمات شهری شهرداری گفت: احداث ۴۰ بازار روز در مناطق با ۱۰ الی ۳۰ درصد تخفیف، بهره برداری از استخرهای دوقلو و مجموعه بهتوانی غدیر، راه اندازی ۳۰ کیوسک گل یاس برای افزایش فرهنگ استفاده از گل، ایجاد صنایع جنبی در میدان میوه و تره بار و راه اندازی جمعه بازار اقلام ارگانیک و فراهم کردن امکان خرید مجازی از مهم ترین اقدامات این معاونت است.