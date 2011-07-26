دختران آذربایجان غربی مقام نخست مسابقات شمشیربازی کشور را کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دختران شمشیرباز آذربایجان غربی در دو اسلحه اپه تیمی و سابر انفرادی در مسابقات شمشیربازی قهرمانی دختران جوان کشور که با حضور 40 ورزشکار از 15 استان در این رقابت ها حضور داشتن، مقام اول این دوره از مسابقات را از آن خود کرد و اصفهان مقام دوم و تهران و مازندران مشترکن به مقام سوم این مسابقات دست یافتند.

همچنین در مبارزات اسلحه سابر انفرادی که با رقابت 30 شمشیرباز از 14 استان برگزار شد، نجمه سازنچیان از یزد مقام اول، پری ماه برزگر از البرز مقام دوم و فائزه رفیعی از گیلان ومحدثه طاهر خانی از تهران مشترکن مقام سوم این دوره از مسابقات را بدست آوردند.

این مسابقات عصر امروز چهارم تیرماه با برگزاری مبارزات تیمی در دو اسلحه فلوره و سابر در بخش جوانان پیگیری خواهد شد.

تیم های آذربایجان غربی و شرقی، سیستان و بلوچستان، اصفهان، اردبیل، البرز، تهران، توابع تهران، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، مازندران، خراسان رضوی، زنجان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، یزد و همدان در این مسابقات حضور دارند.