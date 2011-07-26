کارگاههای فنی حرفه ای بهشهر به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدی پور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مراکز فنی و حرفه‌ای بازوان توانمند بخش‌های مختلف جامعه از جمله بخش‌های صنعتی، اقتصادی و کشاورزی است و با توجه به شرایط ویژه و منحصر به فرد

این شهرستان و میزان بالای بیکاری آن، فراهم کردن زمینه‌های توسعه و استفاده مطلوب و بهینه از قابلیت‌ها ضروری است.

وی به واگذاری کارگاههای فنی و حرفه‌ای به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این اقدام افزایش انگیزه در مهارت آموزی را به همراه خواهد داشت و آموزش افراد برای ایجاد اشتغال مهمترین هدف واگذاری کارگاههای فنی و حرفه ای به بخش خصوصی است.

سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر شناسایی نیازهای آموزشی و اولویت های مهارتی در بازار کار و انطباق ظرفیتهای آموزشی با نیازهای بازار کار در ایجاد فرصت های شغلی و بهبود فضای کسب و کار را موثر

دانست.

وی گفت: خروجی آموزشها باید به بازار اشتغال متصل و کیفیت کار مطلوب تر شود تا میزان بیکاری کاهش یابد.

مهدی پور ادامه داد: این مرکز در سال گذشته به پنج هزار و 470 نفر آموزش فنی و حرفه ای در رشته های مختلف فنی ، خدماتی و کشاورزی ارائه داد که از این تعداد 490 نفر در مرکزثابت، چهار هزار و 570 نفر در آموزشگاههای آزاد شهر، 120 نفر در روستاها، 72 نفر در واگذاری مدیریت کارگاهها،230 نفر در زندان باز بهشهر و 96 نفر در صنایع و کارخانجات این آموزشها را فرا گرفتند.

وی سه محور اصلی آموزش فنی و حرفه ای را آموزش های پیشرفته مربیان، تجهیز کارگاهها به ابزار استاندارد و جذب بیشتر کارآموزان برشمرد و گفت: 54 دوره آموزشی در سال گذشته توسط مرکز برگزار شد که در این راستا آموزش و ارتقای مهارت شاغلان و دانشجویان یکی از سیاست های آموزش فنی و حرفه ای بوده که 23 درصد آموزش دیدگان، شاغل و 15

درصد دانشجویان بودند.

سرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید هاشمی نژاد بهشهر افزود: ظرفیتهای آموزشی مرکز بهشهر در قالب آموزشهای دولتی و واگذاری مدیریت بوده و بستر مناسب و یکی از راههای اساسی برای جوانان مستعد شهرستان جهت ایجاد اشتغال است.