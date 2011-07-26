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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۴۶

عباسی:

مدیران کانونهای فرهنگی مساجد جوانان توانمند را جذب کنند

چناران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چناران گفت: مدیران کانونها در راه جذب جوانان توانمند در عرصه های علمی کوشا بوده و شرایط و محیط مناسب کسب پیشرفتهای نوین را در مساجد فراهم کنند.

حسین عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با با بیان اینکه بیشترین سرمایه گذاری غرب در بحث تهاجم فرهنگی برای قشر جوان است، اظهار کرد: امروز یکی از دغدغه های مهم مسئولان ایجاد پایگاه های امن و مراکز علمی فرهنگی با توان بسیار بالا برای واکسینه کردن جوانان ایرانی در مقابله با برنامه های مخرب بیگانگان است.

وی افزود: کانونهای فرهنگی وهنری مساجد از ظرفیت لازم در راستای حمایت وهدایت جوانان و نوجوانان در مقابله با حملات فرهنگی بیگانه برخوردار است.

عباسی بیان داشت: برای جوان امروز هزاران چرا برای آنچه در اطراف او رخ می دهد وجود دارد که نداشتن پاسخ قانع کننده از سوی بزرگترها و متولیان امر موجب سردرگمی و تحیر در بین جوانان و فاصله گرفتن نسل جوان از دیگر نسلها می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چناران افزود: برای کم کردن این فاصله ها و تبیین و تحکیم اندیشه جوان و نوجوان، استفاده از پشتوانه عظیم فرهنگ  وتمدن ایرانی اسلامی راه حلی مناسبی برای آشنایی و جذب این قشر عظیم به سوی مساجد است.

وی ادامه داد: جلوگیری از پراکندگی و سردرگمی جوانان در دنیای کنونی و ایجاد آرامش فکری با استفاده از معنویات و دادن فرصت به این جوانان و نیز کمک و راهنمایی آنها به منظور شناخت مخاطرات موجود نقش بسزایی در سوق دادن آنها به مساجد به عنوان پایگاهی امن ایفا می کند. 

کد مطلب 1368220

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