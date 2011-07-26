روسیه درصدد تمدید قرار داد ایستگاه رادار گاباله است

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از گازیتا، آناتولی سردیوکف پس از مذاکره با الهام علی‌اف رئیس جمهوری و صفر آبی‌یف وزیر دفاع آذربایجان گفت : "ما مقاصدی درباره مدرن سازی ایستگاه رادار داریم. طی روزهای آینده کارگروهی تشکیل می‌شود که برای دو هفته وارد باکو می‌شود تا تمام امور فنی را برطرف کند."



وی افزود:"ما با همکاری آذربایجان می‌ توانیم بعد از 15 اوت به طور مفصل هر کدام از بندهای این توافقنامه را بررسی کنیم. میان ما در زمینه‌های همکاری نظامی و نظامی- فنی روابط خوبی شکل گرفته است".



ایستگاه رادار مذکور با موقعیت مرکز اطلاعاتی- تحلیلی در خاک آذربایجان و مالکیت این کشور قرار دارد. این ایستگاه در سال 2002 برای مدت 10 سال از طرف روسیه اجاره شد.



شخصیتهای سیاسی آذربایجان در آستانه دیدار سردیوکف به طور بی سابقه از روسیه به سبب همکاری نظامی- فنی با ارمنستان انتقاد کردند.



آبی‌یف پیش از مذاکرات خاطر نشان کرد مقامات آذربایجان انتقادهایی از روسیه دارند.