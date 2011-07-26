اسامی بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی علی دوستیمهر اسامی بازیکنان دعوت شده به مرحله جدید اردوی آمادهسازی تیم فوتبال نوجوانان که از روز ششم مردادماه به مدت 6 روز در آکادمی ملی فوتبال برگزار میشود، اعلام شد.
سیدسجاد سید، علی ریگی، مهدی صدقیان، میلاد داعی، کیوان هاشمی، امیر نصر آزادانی، پدرام اسماعیلیان، امیرحسین کریمی، محمدبازاج، شاهین عباسیان، محمد بائوج، علی نوری، دانیال کاظم نیا، مجتبی مقتدایی، قدرت طاهری، ساسان جافری، محمد یاسینی، محمد فرزادی، علی هزامی، رضا کرمعلا چعب، سیدمجید حسینی، محمدامین جوادی، علی خاندل، عبدالرضا زارعی و امیرمحمد مظلومی بازیکنان دعوت شده به این اردو هستند.
تیم فوتبال نوجوانان ایران در گروه اول رقابتهای مقدماتی قهرمانی آسیا با تیمهای فلسطین، قطر، سریلانکا، بنگلادش و عراق همگروه است. این رقابتها از 21 شهریور و با بازی ایران و فلسطین آغاز میشود.
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