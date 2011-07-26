لطف الله فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری بر روند ادغام وزارت خانه ها گفت: برای هر وزارت خانه ادغامی کار گروه مشترکی از معاونت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ، نماینده ای از دستگاه هایی که ادغام می شوند و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تشکیل شده است.

وی با اعلام این که کار ادغام وزارت خانه ها با محوریت چهار سیاست دنبال می شود تصریح کرد: یک سیاست این است که آن بخش از وزارت خانه هایی که مشمول اصل 44 هستند ، واگذاری های آنها را تسریع کنیم.

معاون نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورمحور دوم سیاست های ادغام وزارت خانه ها را تجمیع ستاد این وزارت خانه ها عنوان کرد و گفت: محور دیگر کار این کار گروه بازتعریف وظایف ستاد های این وزارت خانه ها متناسب با نیازهایشان است.

فروزنده در ادامه طراحی و باز تعریف ادارات استانی را از دیگر دستورکارهای این کار گروه اعلام کرد و گفت: در کار گروه مشترک فعالیت های موازی و مشترک را مشخص و پس از تعیین شرایط ادغام آنها را یکی می کنیم.

وی درباره زمان اتمام کار در باره ادغام ها گفت: این اقدامات به مرور در حال انجام است تا ساختار وزارت خانه های جدید تعریف و بر اساس آن وزارت خانه ها طراحی شود .