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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

دارا مطرح کرد:

معاونان فرهنگی باید بالاترین مشاوره در امور فرهنگی را ارائه دهند

معاونان فرهنگی باید بالاترین مشاوره در امور فرهنگی را ارائه دهند

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم گفت: معاونان فرهنگی باید بالاترین مشاوره را در امور فرهنگی دانشگاهها ارائه دهند و نقش آنها به گونه ای باشد تا دانشجویان برای رفع مشکلات فرهنگی خود به آنها رجوع کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل دارا در نشست هم اندیشی جمعی از معاونان فرهنگی دانشگاهها، گفت: پشتوانه کار فرهنگی در دانشگاهها باید فکر قوی و برنامه ای دقیق باشد و به نظر می رسد در دوران حاضر به لحاظ ساختار و نوع پرداختن به گفتمان فرهنگی دانشگاهها از وضعیت خوبی برخوردار هستیم و باید از اهمیت و توجهی که مسئولان به مباحث فرهنگی دارند، استفاده کنیم.

وی ادامه داد: ایجاد معاونت فرهنگی در دانشگاهها علیرغم همه مشکلات، شکل گرفت و اکنون در وزارت علوم نسبت به مسائل فرهنگی بیشتر از گذشته توجه می شود.

به گفته دارا در حال حاضر، نگاه به حوزه فرهنگی دانشگاهها، ارگانیکی و فراگیر است و عمده کار فرهنگی در دانشگاهها باید روی افرادی اجرا شود که خود به عنوان مربی و استاد در دانشگاه فعالیت می کنند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، با بیان اینکه بایستی فضایی فراهم شود تا استادان در این حوزه پرورش پیدا کنند، اضافه کرد: هر دانشگاهی می تواند برای خود یک مدل اجرایی برای برنامه های فرهنگی داشته باشد و یکی از کارهایی که معاونان فرهنگی در دانشگاهها دارند این است که با تشکیل اتاق فکر و پشتوانه فکری مباحث فرهنگی را دنبال کنند.

کد مطلب 1368240

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