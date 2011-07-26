معاونان فرهنگی باید بالاترین مشاوره در امور فرهنگی را ارائه دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل دارا در نشست هم اندیشی جمعی از معاونان فرهنگی دانشگاهها، گفت: پشتوانه کار فرهنگی در دانشگاهها باید فکر قوی و برنامه ای دقیق باشد و به نظر می رسد در دوران حاضر به لحاظ ساختار و نوع پرداختن به گفتمان فرهنگی دانشگاهها از وضعیت خوبی برخوردار هستیم و باید از اهمیت و توجهی که مسئولان به مباحث فرهنگی دارند، استفاده کنیم.

وی ادامه داد: ایجاد معاونت فرهنگی در دانشگاهها علیرغم همه مشکلات، شکل گرفت و اکنون در وزارت علوم نسبت به مسائل فرهنگی بیشتر از گذشته توجه می شود.

به گفته دارا در حال حاضر، نگاه به حوزه فرهنگی دانشگاهها، ارگانیکی و فراگیر است و عمده کار فرهنگی در دانشگاهها باید روی افرادی اجرا شود که خود به عنوان مربی و استاد در دانشگاه فعالیت می کنند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، با بیان اینکه بایستی فضایی فراهم شود تا استادان در این حوزه پرورش پیدا کنند، اضافه کرد: هر دانشگاهی می تواند برای خود یک مدل اجرایی برای برنامه های فرهنگی داشته باشد و یکی از کارهایی که معاونان فرهنگی در دانشگاهها دارند این است که با تشکیل اتاق فکر و پشتوانه فکری مباحث فرهنگی را دنبال کنند.