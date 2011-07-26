تأمین امنیت اجتماعی اولویت کاری دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نظری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اهر، اجرای طرح امنیت اجتماعی را در راستای تأمین امنیت و رفاه و سلامت اجتماعی شهروندان اعلام کرد.

وی طرح تذکر لسانی و اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر را یک حرکت مثبت با همکاری مردم در جهت سلامت جامعه و همگانی شدن این فریضه عنوان کرد.

دادستان عمومی و انقلاب اهر گفت: در ماه مبارک رمضان با افرادی که حرمت این ماه را رعایت نکنند برخورد قانونی خواهد شد.

وی شهرستان اهر را یکی از شهرهای امن آذربایجان شرقی برشمرد که در سایه تعامل و همفکری و همکاری دستگاههای قضایی، امنیتی و انقلابی و نظامی تحقق یافته است.

حجت الاسلام نظری اضافه کرد: شهرستان اهر به خاطر تلاشهای مستمر دستگاه قضائی، امنیتی، انتظامی و نظامی یکی از شهرهای امن استان آذربایجان شرقی است.

رئیس ستاد حفاظت اجتماعی اهر خدمت به مردم را خدمت به نظام و انقلاب ذکر کرد و افزود: موفقیت دستگاه قضائی در گرو همکاری مردم با این دستگاه بوده و تلاش برای حل مشکلات مردم و خدمتگزاری به ولی نعمتان انقلاب و نظام اسلامی را سرلوحه برنامه های دستگاه قضائی در این شهرستان است.

وی همچنین از تمهیدات ویژه این دادستانی برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این شهرستان خبر داد و افزود: امنیت توسعه بخش زیرساخت آبادانی و عمران و رونق اقتصادی هر منطقه است که در این راستا پیگیریهای لازم انجام شده است.