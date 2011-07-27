قباد شیوا گرافیست در گفتگو با خبرنگار تجسمی مهر، اظهار کرد: میشل گرین مدیر جشنواره بین‌المللی تئاتر کانادا مدتی پیش از من دعوت کرد نمایشگاهی از پوسترهای تئاتری‌ام در بخش جنبی جشنواره بین‌المللی تئاتر کانادا که در ماه ژانویه 2012 برگزار می‌شود برپا کنم.

وی افزود: از آنجا پوسترهای باارزشی توسط همکاران من و هنرمندان خوب ایرانی طراحی و ارائه شده است، به مدیر این جشنواره پیشنهاد دادم که مجموعه آثاری از پوسترهای تئاتر هنرمندان ایرانی در این نمایشگاه ارائه شود و ایشان نیز پذیرفت. بنابراین ما بزرگ‌ترین گالری شهر کالیگری کانادا، همزمان با برگزاری این جشنواره تئاتر، نمایشگاه‌مان را برگزار خواهیم کرد.

این گرافیست با بیان اینکه حدود 50 اثر از میان پوسترهای تئاتر هنرمندانی ایرانی برای حضور در این نمایشگاه انتخاب خواهد شد، ادامه داد: از آنجا که هزینه چاپ و ارسال این آثار برعهه ما است، این موضوع را با معاونت هنری در میان گذاشتم که اگر این بودجه تصویب شود، به زودی روند انتخاب، چاپ و ساخت قاب این کار انجام خواهد شد. ضمن آنکه برای معرفی هر چه بهتر هنرمندان ایرانی باید بروشوری تهیه شود که آن هم با تامین بودجه، مهیا خواهد شد.

شیوا در ادامه گفت: این آثار در نمایشگاه کالیگری در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد و ممکن است کلکسیونرهایی نیز این آثار را خریداری کنند. پس از پایان نمایشگاه، این آثار با توجه به صحبت‌هایی که صورت گرفته است به ایران بازگردانده می‌شود، تا در گالری ساربان به نمایش درآید.