نمایشگاه عفاف و حجاب مشهد به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که با حضور بیش از 20 تشکل مردمی فعال در حوزه حجاب در پارک ملت برگزار شده بود، آخرین الگوها و مدهای پوشش ایرانی و اسلامی در معرض دید عموم قرار گرفت.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد صبح سه شنبه در مراسم اختتامیه این نمایشگاه با ابراز خرسندی از حضور و گردهمایی تشکلها و گروه های مردم نهاد برای اشاعه این فرهنگ اسلامی، اظهار داشت: امیدواریم این گروه ها فعالیتهای خود را با همین هدف تقویت کنند تا شاهد استمرار این نمایشگاه ها در سال های آینده نیز باشیم.

حسین شادکام با موفق ارزیابی کردن نمایشگاه امسال گفت: این نمایشگاه علاوه بر عرضه محصولات و الگوهای صحیح، باید در این راه به آسیب شناسی و ارائه راهکار عملی نیز بپردازد.

وی با بیان اینکه در کار فرهنگی نباید به دنبال نتیجه زود هنگام بود، ادامه داد: اینگونه برنامه ها اگر در دستور کار همیشگی نهادها و دستگاه ها قرار گیرد، می توان به انتظار نتایج مطلوب آن در سالها و نسل های آینده نشست.

وی گفت: گسترش حیا و عفاف را از مهمترین ماموریتهای خود می دانیم و در این نمایشگاه در پی آن بودیم تا فرصتی برای شناخته شدن فعالان فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب و افزایش تعامل با آنها فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اهداف نمایشگاه، معرفی الگوهای برتر رفتاری و پوششی در حوزه عفاف و حجاب بود، اظهار داشت: معرفی این الگوها و تقدیر از فعالان و اندیشمندان این حوزه از مواردی است که لزوم آن برای تشویق دیگران به عفاف و حجاب و گسترش این فرهنگ احساس می شد بنابراین در این نمایشگاه از غرفه داران نمونه تقدیر به عمل آمد.

وی از آمادگی معاونت فرهنگی شهرداری مشهد برای استمرار این گونه برنامه ها خبر داد و گفت: تمام تشکلها و گروه های مردمی از همین امروز می توانند روی حمایت و کمکهای شهرداری برای برنامه های مشابه حساب باز کنند.