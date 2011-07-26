حوزه هنری البرز اولویتهای موضوعی را مد نظر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمزهزاده از واحدهای هنری این حوزه بازدید کرد و مسئولان این واحدها گزیده ای از فعالیتهای صورت گرفته در سطح استان البرزرا ارائه کردند.
قائم مقام و معاون فرهنگی حوزه هنری ضمن تبیین اهداف حوزه هنری گفت: حوزه هنری استان البرز یکی از مراکزی است که اولویتهای موضوعی مطرح شده از سوی ریاست حوزه هنری را در برنامههای خود مدنظر قرار داده است.
وی با تاکید بر ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی افزود: کتاب مهمترین و محوریترین رسانه فرهنگی کشور است که در استان البرز باید به صورت ویژهای برای آن برنامه ریزی شود تا این محصول فرهنگی به راحتی در دسترس مخاطبان آن قرار گیرد.
حمزه زاده ادامه داد: محافل هنری و پاتوقهای فرهنگی شکل گرفته در حوزه هنری استان البرز، محل مناسبی برای استفاده از نظرات کارشناسان و پایگاه مطمئنی برای حضور هنرمندان است.
همچنین درحاشیه این بازدید، دیدار صمیمانه ای با معاون فرهنگی، هنری شهرداری کرج انجام شد و پیشنهاد راه اندازی مرکز فرهنگی سوره مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
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