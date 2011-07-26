اعلام حمایت وزارت علوم از طرحهای اجرایی دانشگاه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ملاباشی ضمن بازدید از پروژه های سلف سرویس مرکزی و سالن سرپوشیده ورزشی دانشگاه تبریز و همچنین ملاحظه پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه ها، حمایت وزارت علوم را برای تسریع در اتمام این طرح ها اعلام کرد.

همچنین سید محمد تقی علوی - رئیس دانشگاه تبریز در این بازدید با تاکید بر اهمیت اجرای این پروژه ها، خاطرنشان کرد: با اتمام پروژه سلف سرویس مرکزی، این پروژه گام مهمی برای ارائه خدمات مناسب به دانشجویان برداشته خواهد شد.

وی با اشاره به احداث دو خوابگاه جدید در داخل سایت اصلی دانشگاه و مجموعه کشاورزی کرکج، اضافه کرد: این دو خوابگاه جدید با زیربنای 20 هزار متر مربع در حال احداث هم اکنون اسکلت بتنی آنها به اتمام رسیده است.