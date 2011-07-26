بستر فعالیتهای هنری نامطلوب است/ خارجیها از کارهای ما استقبال می کنند!

به گزارش خبرنگار مهر، محسن گلستانی، هنرمند پیکرتراش کرج که شهرتی جهانی دارد در حاشیه بازدید خبرنگاران از کارگاه مجسمه سازی خود در مجتمع شهرک هنری "راز" که به همت سازمان میراث فرهنگی صورت گرفت، ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه در ایران بسترهای هنری بیشتر تئوری و فاقد زمینه عملیاتی است اما کشورهای خارجی با ایجاد بسترهای عملیاتی و کاربردی و با استقبال از کارهای ما شرایط مطلوبی برای ادامه فعالیت مان ایجاد می کنند.

تشکیل اکسپوی صنایع دستی در ایران



وی ادامه داد: به دلیل نبود زیر ساختهای مناسب و بی توجهی به کارهای ارزشمند و جهانی، پدیده فرار مغزها در زمینه های مختلف اتفاق می افتد.

این هنرمند برگزاری اکسپوی صنایع دستی را مهمترین دغدغه اش عنوان کرد و اظهار داشت: مدتهاست که به ایجاد اکسپوی صنایع دستی ایران مشابه اکسپوی کشورهای دیگر فکر می کنم؛ فضایی مثل نمایشگاه بین المللی با حضور انبوه هنرمندان صنایع دستی کار که فرصت عرضه و معرفی هنرشان به بهترین شکل ممکن مهیا شود. این کار علاوه بر جذب سرمایه به تولید اشتغال کمک شایانی می کند.

گلستانی، با اشاره به اینکه در گذشته و تا امروز سرمایه گذاران شخصی داخلی و خارجی زیادی با پذیرش بار مالی کار، پیشنهاد اجرای طرح شهرک ما را در نقطه مورد نظرشان داده اند، همچنان امیدوار هستیم با پشتوانه دولتی امکان تحقق طرح ملی اکسپو که به رونق صنایع دستی می انجامد، فراهم شود.

"کوشک نخبگان" اثری ماندگار بر تارک سازمان ملل

شاخصترین اثر این هنرمند پیکرتراش "کوشک نخبگان" اهدایی دولت ایران به دفتر سازمان ملل در وین اتریش است که تندیسی از چهار دانشمند ایرانی رازی، خیام، ابوریحان بیرونی و ابن سینا است. همچنین در هتل بزرگ داریوش کیش، مجسمه هموفیلی در میدان زرتشت تهران و .... از دیگر آثار اوست.

بازدید خبرنگاران از کارگاه این هنرمند کرجی که در کارگاهش در نزدیکی کمالشهر قرار دارد با همکاری میراث فرهنگی استان البرز انجام شد.