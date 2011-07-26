19 نمایشگاه طرح ضیافت در آذربایجان غربی برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان علیزاده بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه از این تعداد سه نمایشگاه در شهرستان ارومیه با 112 غرفه دایر می شود، افزود: سایر نمایشگاهها در شهرستانهای اشنویه، بوکان، پیرانشهر، پلدشت، تکاب، چالدران، چایپاره، خوی، سردشت، سلماس، شاهیندژ، شوط، ماکو، مهاباد، میاندوآب و نقده برگزار می شود.

وی بیان داشت: علاوه بر واحدهای مشارکت کننده در نمایشگاههای طرح ضیافت، تعداد 600 واحد نیز به صورت مراکز عرضه مستقیم کالا شامل بازارهای روز و میوه و تره بار، فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای، شرکتهای پخش و غیره در اجرای برنامه تنظیم بازار استان شرکت کرده اند.

تشکیل 825 پرونده تخلف با اجرای طرح ضیافت در آذربایجان غربی

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی آذربایجان غربی در ادامه از تشکیل 825 پرونده تخلف صنفی با اجرای طرح ضیافت در استان خبر داد، اظهار داشت: طرح ضیافت از 10 تیر ماه سالجاری در استان در حال اجرا بوده و در طی مدت مذکور بیش از 26هزار بازرسی انجام و 914 تخلف کشف شد.

علیزاده با بیان اینکه ارزش ریالی پرونده های متشکله را بالغ بر هشت میلیارد بود، اظهار داشت: مواد لبنی، مواد پروتئینی، غلات و حبوبات، خدمات عمومی، رستورانها و واحدهای اقامتی و سیاحتی، نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و حراجیها، میوه و سبزیجات، شیرینی جات، چای، خرما، زولبیا و بامیه از جمله کالاهای بازرسی شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه بیشترین تخلف در بخش خدمات عمومی بوده که منجر به تشکیل 138 پرونده تخلف با ارزش ریالی بیش 128 میلیون ریال شد، گفت: از آغاز اجرای طرح ضیافت در استان 376 گزارش توسط مردم دریافت شده است که 143 مورد قابل پیگیری بود.