  1. سیاست
  2. سایر
۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۴۵

نشست دبیران استانی جامعه اسلامی مهندسین برگزار می‌شود

نشست دبیران استانی جامعه اسلامی مهندسین برگزار می‌شود

نشست دبیران استانی جامعه اسلامی مهندسین روز پنجشنبه با حضور دبیر کل این تشکل برگزار می شود.

مهدی اسماعیلی مسئول واحد ارتباطات جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جلسه دبیران استانی جامعه اسلامی مهندسین، پنجشنبه این هفته با حضور دبیران استانی، اعضای شورای مرکزی و دبیرکل این تشکل در دفتر مرکزی جامعه اسلامی مهندسین برگزار می‌شود، گفت: این جلسه بدون حضور خبرنگاران برگزار می شود و در آن  مباحث مربوط به انتخابات مجلس نهم  بررسی خواهد شد.

وی گفت: سخنرانی را برای  شرکت در این نشست دعوت کرده ایم که فعلا نمی توان نام او را اعلام کرد.

به گفته سماعیلی ، گزارش‌های استانی، تحولات در حال انجام در ستادهای استانی، فضای حاکم بر فعالیت‌ها و تحلیل  انتخابات از مهمترین  مسائلی است که در این نشست بررسی خواهد شد.


کد مطلب 1368262

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها