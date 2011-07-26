مهدی اسماعیلی مسئول واحد ارتباطات جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جلسه دبیران استانی جامعه اسلامی مهندسین، پنجشنبه این هفته با حضور دبیران استانی، اعضای شورای مرکزی و دبیرکل این تشکل در دفتر مرکزی جامعه اسلامی مهندسین برگزار می‌شود، گفت: این جلسه بدون حضور خبرنگاران برگزار می شود و در آن مباحث مربوط به انتخابات مجلس نهم بررسی خواهد شد.

وی گفت: سخنرانی را برای شرکت در این نشست دعوت کرده ایم که فعلا نمی توان نام او را اعلام کرد.

به گفته سماعیلی ، گزارش‌های استانی، تحولات در حال انجام در ستادهای استانی، فضای حاکم بر فعالیت‌ها و تحلیل انتخابات از مهمترین مسائلی است که در این نشست بررسی خواهد شد.





