استان مرکزی از استانها ممتاز صنعتی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر محمد رضا رحیمی ظهر سه شنبه با بیان این مطلب در حاشیه افتتاح بزرگترین واحد تولید الیاف پلی استر کشور در دلیجان افزود: استان مرکزی با برخورداری از صنایع بزرگ و کوچک امروز در جایگاه استانهای برتر کشور در حوزه صنعت قرار دارد.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت بخش دولتی از فعالیت های بخش خصوصی در استان مرکزی بیان داشت: استاندار استان مرکزی باید با تلاش در راستای ارائه تسهیلات به متقاضیان فعالیت در بخش صنعت استان بستر رشد روز افزون صنایع را در این استان فراهم کند.
وی ادامه داد: حرکت جهادی مسئولین کشور در مسیر توسعه آغاز شده و این حرکت باید در استانها از جمله استان مرکزینیز شتاب بگیرد.
رحیمی بیان داشت: حمایت از صنایع و تلاش در راستای راه اندازی واحدهای تولیدی صنعتی بزرگ در کشور بستر اشتغالزایی جدید و رفع مشکل بیکاری جوانان را در استان فراهم خواهد کرد.
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