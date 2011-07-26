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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۵۱

دوره آموزشی مدیریت رگولاتوری برگزار می شود

دوره آموزشی مدیریت رگولاتوری برگزار می شود

دوره آموزشی "مدیریت و سیاستگذاری رگولاتور و ارزیابی اثرات آنها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات "، هشتم و نهم مردادماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، به دنبال اجرای پروژه "طراحی و تدوین نظام آموزشی منابع انسانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی" توسط پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی و با هدف توسعه توانمندیها و پرورش مدیران کلیدی و برتر سازمان در راستای ایجاد یک چرخه انتقال دانش و آموزش در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اولین دوره آموزشی این پروژه تحت عنوان "مدیریت و سیاست‌گذاری رگولاتور و ارزیابی اثرات آنها" در این بخش برگزار می شود.

این دوره آموزشی که توسط پژوهشکده فناوری ارتباطات و اطلاعات جهاد دانشگاهی مدیریت و با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار می شود در پنج بخش تئوری‌های بازار، رقابت و تنظیم مقررات، بررسی نیروهای رقابتی و موانع ورود برای اپراتورها در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، بررسی روندهای رگولاتوری و تجربیات جهانی، بررسی رفتارهای ضدرقابتی و سیاست‌های اصلاحی در بازار و چارچوب ارزیابی اثرات قوانین تنظیمی در حوزه مخابرات ارائه خواهد شد.
کد مطلب 1368266

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