دوره آموزشی مدیریت رگولاتوری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، به دنبال اجرای پروژه "طراحی و تدوین نظام آموزشی منابع انسانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی" توسط پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی و با هدف توسعه توانمندیها و پرورش مدیران کلیدی و برتر سازمان در راستای ایجاد یک چرخه انتقال دانش و آموزش در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اولین دوره آموزشی این پروژه تحت عنوان "مدیریت و سیاست‌گذاری رگولاتور و ارزیابی اثرات آنها" در این بخش برگزار می شود.

این دوره آموزشی که توسط پژوهشکده فناوری ارتباطات و اطلاعات جهاد دانشگاهی مدیریت و با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار می شود در پنج بخش تئوری‌های بازار، رقابت و تنظیم مقررات، بررسی نیروهای رقابتی و موانع ورود برای اپراتورها در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، بررسی روندهای رگولاتوری و تجربیات جهانی، بررسی رفتارهای ضدرقابتی و سیاست‌های اصلاحی در بازار و چارچوب ارزیابی اثرات قوانین تنظیمی در حوزه مخابرات ارائه خواهد شد.