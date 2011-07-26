کشف سرنخ ترور حریری/ افشاگری کارشناس جنایی آلمانی درباره ماهیت قاتل

به گزارش خبرگزاری مهر، "هنگامی که میلیاردر و نخست وزیر(رفیق الحریری) داخل بیروت رفت و آمد می کرد، هر کس در مسیر عبور وی پرچمی به دست می گرفت(و برای او دست تکان می داد) خودرو لیموزینی که او استفاده می کرد، مجهز به دستگاهی بود که قادر بود هر گونه تلاش برای ترور وی از طریق خودروهای دیگر را خنثی کند و تلفنهای همراه موجود در منطقه ای که وی تردد می کرد، از کار می افتاد و کاروان همراه وی تاثیرات سوئی بر زیان دیدگان می گذاشت.هر گاه حریری خانه اش را ترک می کرد، محافظانش با خودروها در خیابانها برای ایجاد پوشش امنیتی برای وی در خیابانها به راه می افتادند تا دیگران به حضور حریری شک نکنند،"

اینها سخنان یک کارشناس جنایی نیست و بازجوی کمیته تحقیق مربوط به ترور رفیق الحریری آن را به رشته تحریر در نیاورده است، این جملات برگرفته از پرونده کاملی است که "موسسه آمریکایی به خاطر لبنان آزاد" در سال 2001 منتشر کرده بود.

بر اساس اظهارات یورگن گولبل کارشناس جنایی آلمانی، این گزارش از نظر اطلاعات وارده در آن و حتی از نظر طرفی که از آن صادر شده، قابل توجه بود.

یک سازمان جنگی اسرائیل در مقابل لبنان

این کارشناس جنایی آلمانی در گفتگوی ویژه با شبکه المنار می گوید : این گزارش را "کمیته آمریکایی به خاطر لبنان آزاد" چندین سال پیش از ترور رفیق الحریری منتشر کرده بود، این کمیته نزدیک به نومحافظه کاران آمریکا و دارای روابط مستحکم و قوی گروههای فشار یهودی و مسیحی فعالیتهای سیاسی خود را به طور خاص با حزب لیکود رژیم صهیونیستی از طریق مرکز امور امنیت ملی یهود هماهنگ می کند و همچنین ارتباط نزدیک و محکمی میان این کمیته واتحادیه ارتدوکسی و کمیته امور عمومی آمریکایی اسرائیلی (ایپک) و ائتلاف مسیحی آمریکایی دارد و بسیاری از ناظران این کمیته را سازمان جنگی اسرائیلی ضد لبنان و سوریه قلمداد می کنند و حتی آن را دارای ساختاری اسرائیلی با صورتی لبنانی می دانند.

این کارشناس آلمانی می افزاید : "این کمیته پیش از این، در پایگاه خبری خود بر روی شبکه اینترنت تصاویر مربوط به جمعی از رهبران سیاسی لبنان را منتشر کرده بود و آنها را به عنوان اهدافی معرفی کرد که از نظر این کمیته باید به اتهام اینکه مزدوران سوریه در لبنان هستند، از میان برداشته و حذف شوند که نبیه بری رئیس پارلمان، امیل لحود رئیس جمهور سابق، ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه و رفیق الحریری و ... از جمله این اهداف بودند و نکته قابل توجه اینکه، از جمله این تصاویر، عکس الیاس حبیقه(از شخصیتهای لبنانی) بود که خطهای قرمز بر روی آن کشیده شده است که معنایش این است که وی از صحنه سیاسی لبنان حذف شده است( به قتل رسیده است)"

دستگاه پخش پارازیت خودرو حریری اسرائیلی بود!

به گزارش مهر، گولبل در ادامه گفتگوی ویژه با المنار در ارتباط با اطلاعاتی که در این گزارش آمده است، می گوید : "مشخص است که خودروهای حریری به دستگاه پخش پارازیت از پیشرفته ترین نوع خود مجهز بود که البته ساخت یک شرکت اسرائیلی به نام Netline Communications Technologies است که با ایجاد اختلال در شبکه تلفن همراه و دیگر تجهیزات الکترونیکی در محدوده ای به قطر 500 متر مانع تلاشهای ترور از طریق خودروی بمبگذاری شده یا بمبهای هدایت شونده از راه دور می شود."

این کارشناس جنایی آلمانی، مطلب آمده در گزارش کمیته آمریکایی به خاطر لبنان آزاد را به تحلیل "منهاج قدوه" تحلیلگر امور سیاسی مقیم کانادا پیوند می زند که نوشته است : "به زودی چهره قاتلان واقعی حریری افشا خواهد شد، شیوه انفجار خودرو با وجودی که تعداد زیادی دستگاه ایجاد پارازیت در آن قرار داشته، نشان می دهد که عملیات ترور حریری از سوی افرادی برنامه ریزی و طراحی شده است که نحوه ایجاد پارازیت بر دستگاههای پخش پارازیت را به خوبی می دانند."

این کارشناس جنایی آلمانی، اطلاعات مربوط به دستگاه ایجاد پارازیت را بسیار مهم می داند که سرنخ عملیات کشف حقیقت ترور حریری را شکل می دهد که این مسئله انگیزه ای برای این کارشناس شد تا با تولید کننده این سیستم امنیتی در اسرائیل گفتگو کند. گولبل می گوید : "فقط این تولید کننده اسرائیلی نحوه از کار انداختن این دستگاه امنیتی را می داند، به همین سبب برای مصاحبه اقدام کردم، اما این شرکت تولید کننده دستگاههای ایجاد پارازیت این مصاحبه را لغو کرد، اما من اطلاعات به دست آورده را حفظ کرده ام."

گولبل با اشاره به کتابش "ترور حریری، ادله پنهان" که در آوریل 2006 منتشر شد، به نقل از یک کارشناس مقیم سوئیس می گوید "حریری روزی تصمیم گرفت دستگاه ایجاد پارازیت را از اسرائیل بخرد و مخالف خرید این دستگاهها از سوئیس بود، تولید کننده این دستگاه ایجاد پارازیت که برای موساد(سازمان جاسوسی اسرائیل) کار می کند چگونگی فعالیت این دستگاه و از کار انداختن آن را هم به خوبی می داند."

این کارشناس جنایی آلمانی در پاسخ به این سئوال که آیا حریری به طور مستقیم چنین دستگاهی را از اسرائیلی خریداری کرده است، گفت :" حریری می توانسته است این دستگاه را از هر کشوری بخرد، هر چند این دستگاه در اسرائیل تولید شده است."



وی با طعنه می گوید : چرا میلیس(رئیس کمیته تحقیق بین المللی ترور حریری) که از تمام این اطلاعات آگاه بوده، عمدا به مخفی کاری دست زده است؟



خاطر نشان می شود اخیرا یک نظرسنجی نشان داد که بیشتر مردم لبنان از طیفهای مختلف بر این باورند که دادگاه بین المللی ترور رفیق الحریری، سیاسی است و 60 درصد آنها به این دادگاه اعتماد ندارند.

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان شامگاه شنبه یازدهم تیرماه در واکنش به صدور کیفرخواست دادگاه ترور حریری علیه برخی اعضای مقاومت، در سخنان مهمی به افشاگری درباره مسائل پشت پرده دادگاه و اهداف خطرناک طراحان این دادگاه پرداخت و تاکید کرد نشانه های صدور این کیفرخواست پس از جنگ 33 روزه 2006 که با شکست رژیم صهیونیستی در برابر رزمندگان مقاومت لبنان همراه بود، نمایان شد و کسانی که این دادگاه را تشکیل داده اند، در حقیقت مقاومت و جبهه حامیان آن یعنی ایران و سوریه را هدف قرار داده اند.



نصرالله تلاش برای مخدوش شدن وجهه مقاومت در میان مردم لبنان و دیگر ملتهای مسلمان و آزاده که پس از پیروزی در جنگ 33 روزه محبوبیت دوچندانی پیدا کرده است، برنامه ریزی برای ایجاد فتنه طایفه ای و مذهبی در لبنان و در نهایت حذف مقاومت و زمینه سازی برای نفوذ رژیم صهیونیستی و سلطه آمریکا بر لبنان را از مهمترین اهداف تشکیل دادگاه بین المللی لبنان اعلام کرده بود.



دبیرکل حزب الله با ارائه اسناد و مدارک قاطع که در خلال سخنانش پخش می شد، بار دیگر به فرضیه دست داشتن رژیم اسرائیل در ترور نخست وزیر فقید لبنان اشاره کرد و البته از اینکه دست اندرکاران این دادگاه به مستندات ارائه شده از سوی حزب الله وقعی ننهادند، به شدت انتقاد کرد و آن را دلیلی بر سیاسی کاری دادگاه و خطرناک بودن اهداف پشت پرده آن دانسته بود.