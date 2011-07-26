استفاده از دستگاه اندازه گیری مقدار تلف شدن بخار صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر قرایی بعد ازظهر سه شنبه در نشستی خبری اظهار کرد: پس از اجرایی شدن این طرح در پالایشگاه شهید هاشمی نژاد، آن را در قالب مقاله ای علمی به گردهمایی روسای واحد تعمیرات پیشگیرانه پالایشگاه های گاز کشور ارائه دادیم که مورد استقبال قرار گرفت و مقرر شد در تمام پالایشگاه ها اجرایی شود.

وی در توضیح این طرح گفت: برای نخستین بار در کشور سال گذشته این واحد به منظور جلوگیری از تلف شدن بیش از حد بخار آب در سیستم لوله کشی گاز پالایشگاه به استفاده از دستگاه اندازه گیری بخار تلف شده آب در تله های بخار اقدام کرد.

رئیس واحد تعمیرات پیشگیرانه پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس درباره دلایل استفاده از بخار در سیستم گفت: پالایشگاه گاز هاشمی نژاد طی شش ماه سال از آب و هوای سردی برخوردار است. براین اساس اگر اتصالات محافظت نشود و توسط بخار لوله های گاز گرم نشوند، با مشکل یخ زدگی لوله ها روبرو خواهیم بود.

قرایی افزود: به منظور جلوگیری از بروز این مشکل سه هزارو 250 تله بخار در سراسر سیستم لوله کشی پالایشگاه نصب شده تا بدین طریق لوله ها گرم نگه داشته شود.

وی گفت: برای رفع مشکل هدر رفتن بخار آب، با استفاده از دستگاه اندازه گیری همه تله ها ابتدا شناسایی و کدگذاری شده و سپس با استفاده از سیستمهای دقیق دستگاه مقدار بخار مصرفی مشخص می شود.