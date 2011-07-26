تروریست سعودی عامل عملیات انتحاری عدن/ لودر از کنترل القاعده خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، منابع قبیله ای یمنی اعلام کردند کنترل شهر "لودر" در استان "ابین" را از دست القاعده خارج کرده اند.

این منابع تاکید کردند: دهها جوان با حمله به اماکن و منازلی که تحت کنترل القاعده است، از جمله در منزل فردی موسوم به "السودانی" مقادیر زیادی سلاح و مواد منفجره کشف کردند.

خبر دیگر اینکه وزارت کشور یمن اعلام کرد: عامل انتحاری حمله به مرکز نظامی در عدن(این حمله 30 کشته و زخمی بر جای گذاشت) یک سعودی عضو القاعده بوده است، وی "ترکی سعد محمد قلیص الشهرانی" کارشناس مواد منفجره و عضو القاعده است.

از سوی دیگر، منابع وابسته به ارتش یمن اعلام کردند: نیروهای نظامی یمن با دفع حملات القاعده در "زنگبار" دهها نفر از آنها را کشتند و مانع ورود آنها به این مرکز نظامی شدند. در میان کشته شدگان یکی از رهبران برجسته القاعده به چشم می خورد.