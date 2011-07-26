وقوع پدیده گرد و غبار در غرب و جنوب غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نقشه های پیش یابی در 24 ساعت آینده در شهرهای شمالی استانهای واقع در شمال غرب و دامنه های مرکزی البرز رشد ابر، وزش باد و بارش پراکنده رخ خواهد داد.

همچنین در سه روز آینده تداوم وزش باد و گرد و خاک در شمال سیستان و بلوچستان و افزایش ابر و رگبار و رعد و برق پراکنده در جنوب این استان پیش بینی می شود.

بر اساس این گزارش در روز چهارشنبه به سبب افزایش سرعت باد بر روی عراق وقوع پدیده گرد و غبار در غرب و جنوب غرب دور از انتظار نیست.

فردا آسمان تهران صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد همراه است و بیشینه و کمینه دمای تهران با یک درجه کاهش نسبت به امروزبه ترتیب برابر 38 و 27 درجه سانتیگراد خواهد بود.

