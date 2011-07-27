رضا خوشدل‌راد تهیه‌کننده مستند "سایه روشن" درباره این برنامه به خبرنگار مهر گفت: تاریخ ایران دستمایه ساخت این مستند به کارگردانی علیرضا سالمی در قسمت‌های کوتاه 12 دقیقه‌ای شده است که با موضوع ناگفته‌ها و ناشنیده‌های تاریخ ایران به روی آنتن خواهد رفت.

وی افزود: پاسخ به سوالاتی چون، ایران فرهنگی کجاست؟ربع رشیدی کجاست؟ خواجه نصیرالدین طوسی یا رودکی کیست؟ جندی شاپور چه سوابق تاریخی دارد؟ و دیگر مباحث علمی و فرهنگی مربوط به ایران در قالب این برنامه با کارشناسی علی اکبر ولایتی ساخته شده است.

این تهیه‌کننده تصریح کرد: در این مجموعه 100 قسمتی نکته‌های تازه‌ای با اجرای محمود احمدی روایت می‌شوند و در هر قسمت با تمرکز بر یک نکته با دقت و وسواس به آن می‌پردازیم.

"سایه روشن" هر هفته شنبه‌ها و سه شنبه‌ها بعد از خبر ساعت 21 از شبکه اول سیما پخش می‌شود.