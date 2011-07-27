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۵ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۰۲

خوشدل‌راد در گفتگو با مهر:

روایت ولایتی از ناگفته‌های تاریخی ایران مستند می‌شود

روایت ولایتی از ناگفته‌های تاریخی ایران مستند می‌شود

خوشدل‌راد از ساخت برنامه "سایه‌ روشن" با حضور علی اکبر ولایتی درباره ناگفته‌های تاریخ ایران خبر داد.

رضا خوشدل‌راد تهیه‌کننده مستند "سایه روشن" درباره این برنامه به خبرنگار مهر گفت: تاریخ ایران دستمایه ساخت این مستند به کارگردانی علیرضا سالمی در قسمت‌های کوتاه 12 دقیقه‌ای شده است که با موضوع ناگفته‌ها و ناشنیده‌های تاریخ ایران به روی آنتن خواهد رفت.

وی افزود: پاسخ به سوالاتی چون، ایران فرهنگی کجاست؟ربع رشیدی کجاست؟ خواجه نصیرالدین طوسی یا رودکی کیست؟ جندی شاپور چه سوابق تاریخی دارد؟ و دیگر مباحث علمی و فرهنگی مربوط به ایران در قالب این برنامه با کارشناسی علی اکبر ولایتی ساخته شده است.

این تهیه‌کننده تصریح کرد: در این مجموعه 100 قسمتی نکته‌های تازه‌ای با اجرای محمود احمدی روایت می‌شوند و در هر قسمت با تمرکز بر یک نکته با دقت و وسواس به آن می‌پردازیم.

"سایه روشن" هر هفته شنبه‌ها و سه شنبه‌ها بعد از خبر ساعت 21 از شبکه اول سیما پخش می‌شود.

کد مطلب 1368284

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