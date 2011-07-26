وقوع سری سوم قتلهای سوم سریالی در قزوین متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ سلمان امیری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی از شناسایی قاتل دو زن در شهرستان آبیک خبرداد.



سرهنگ امیری در تشریح دستگیری قاتل سریالی زنان نوشهری گفت: ساعت شش صبح مورخ 24 بهمن ماه سال 89 به پلیس 110 شهرستان آبیک اعلام شد که جسد زنی ناشناس در جاده قشلاق این شهر رها شده که بلافاصله یک اکیپ پلیسی برای برسی موضوع به محل حادثه اعزام شد.

امیری افزود: در بازبینی محل مشخص شد جسد متعلق به زنی 35 ساله است که از ناحیه شقیقه سمت چپ مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به ناشناس بودن جسد از طریق مراجع ذیصلاح اقدام و پیگیری لازم با انتشار تصویر مقتول در رسانه های استان برای شاسایی هویت نامبرده انجام شد.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین یادآورشد: همچنین در ساعت هفت صبح مورخ 12 اردیبهشت ماه امسال به پلیس اطلاع داده شد که جسد زن دیگری با حدود 30 سال سن در 25 کیلومتری محل رها شدن جسد اولی مشاهده شده که با حضور ماموران پلیس مشخص شد این فرد نیز از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان باخته است.

سرهنگ امیری اضافه کرد: با توجه به این حوادث کارگروه ویژه ای به سرپرستی رئیس اداره جنایی در همان تاریخ کشف جسد در استان تشکیل و اقدامات ویژه برای شناسایی قاتل آغاز شد.

این کارشناس پلیس گفت: با رصد وقایع مشابه در سایر استانهای کشور و بررسیهای انجام شده مطلع شدیم که فردی در استان مازندران به اتهام قتل دو خواهر دستگیر شده که مقتولان را به ضرب گلوله از پای درآورده است.

سرهنگ امیری یادآورشد: با حضور در آگاهی نوشهر و بررسی دقیق موضوع و بازجویی از متهم که به قتل دو خواهر نوشهری اعتراف کرده بود با شیوه های پلیسی نامحسوس برای ما معلوم شد که قاتل با محل قتل دو زنی که در اطراف آبیک کشته و رها شده اند کاملا آشناست.

وی گفت: در بازجویی های بعدی و اعزام اکیپ پلیس از قزوین به نوشهر متهم به قتل دو زن در محدوده استان قزوین هم اعتراف کرد و با برملا شدن این راز پرده از جنایات قاتل سریالی زنان برداشته شد.

دستگیری قاتل کلید خوردن سری جدید قتلهای سریالی را متوقف کرد

سرهنگ امیری اضافه کرد: قاتل در خصوص قتل اول خود در استان قزوین گفت جسد اول متعلق به زنی 35 ساله به نام (ز) اهل بجنورد و ساکن هشتگرد است که یک هفته قبل از قتل با وی آشنا شده و پس از طرح دوستی وی را به جاده قشلاق آبیک کشانده و با شلیک گلوله و کشتن مقتول حدود دو میلیون تومان طلا و جواهرات نامبرده را سرقت می کند.

وی بیان کرد: قاتل دارای پژو پرشیای سفید رنگ بوده و با کلت کمری کالیبر 32 زنان را به قتل می رسانده است.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین در مورد قتل دوم تصریح کرد: جسد دوم متعلق به زنی 30 ساله اهل چالوس و ساکن نوشهر است که با همسر قاتل دوست بوده و رفت و آمد داشته که در شب حادثه میهمان همسر قاتل بوده که بعد از این که متوجه می شوند نامبرده پول نقد و طلا و جواهر دارد به تحریک همسر خود و به بهانه مسافرت به تهران زن مقتول را سوار خودروی خود کرده ودر جاده قشلاق که بیابانی و کم تردد است وی را نیز با شلیک گلوله کشته و پول نقد و جواهرات مقتول به ارزش بیش از یک میلیون تومان را به سرقت می برد.

به گفته سرهنگ امیری همسر قاتل در دو قتل محدوه استان قزوین دخالت نداشته اما از آن خبر داشته و عامل تحریک بوده است.

امیری در خصوص جنایت این قاتل در استان مازندران گفت: دو خواهر که در نوشهر توسط این جنایتکار کشته شده اند با همسر قاتل نسبت دارند و مطلقه بوده اند که با تحریک همسر مسعود با خوراندن داروی بیهوشی در آب میوه و سرقت طلاجات آنها پس از به قتل رساندن توسط گلوله اجساد را در اطراف جنگل های سی سنگان رها کرده است.

وی گفت: قتل دو خواهر نوشهری پس از جنایت قاتل در آبیک صورت گرفته و در صورتی که توسط پلیس دستگیر نمی شد کشتن زنها برای سرقت پول نقد و طلا و جواهرات ادامه می یافت.

قاتل سریالی زنان سابقه دار است

سرهنگ امیری اظهارداشت: قاتل در سال 79 به جرم حمل مشروب در همدان و سال 85 به جرم کلاهبرداری در تهران سابقه کیفری دارد و انگیزه این جنایات را مسائل مالی و سرقت طلا و جواهر اعلام کرده است.

وی گفت: خواهران مقتول نرجس 28 ساله و نسترن 22 ساله بودند و قاتل نیز 37 ساله و اهل کرمانشاه است که در خرید و فروش خودرو به صورت شغل آزاد فعالیت می کرده است.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین در مورد دستگیری قاتل سریالی زنان هم تصریح کرد: هنگامی که قاتل می خواسته اجساد دو خواهر را در جنگل سی سنگان رها کند توسط فردی محلی دیده می شود که پس از پیگیری های پلیس و مشخص شدن حضور مقتولان درشب قبل از حادثه در منزل مقتول و دستگیری همسر قاتل در هنگام فرار راز این جنایات برملا می شود.

وی سرعت عمل بالای پلیس در کشف قتل های زنجیره ای را بیانگر هوشیاری و تیزبینی ماموران واحد جنایی و آگاهی استان دانست و از تلاش ماموران پلیس آگاهی تقدیر کرد.

سرهنگی امیری در پایان یادآورشد: چون دو قتل اخیر و نیز دستگیری قاتل در شهرستان نوشهر صورت گرفته پرونده در دادستانی این شهرستان بررسی و پیگیری می شود که امیدواریم با صدور حکم شاهد اشد مجازات برای این جنایتکار باشیم.

اولین سری قتلهای زنجیره ای زنان توسط مهین قدیری در قزوین کلید خورد

مهین قدیری نخستین قتل خود را در سال 85 با کشتن مرد صاحبخانه خود و سرقت 20 میلیون ریال وجه نقد از منزل وی آغاز کرد و جنایات دیگر خود را از بهمن سال 87 تا اردیبهشت سال 88 با کشتن پنج زن سالخورده از طریق بیهوشی و خفه کردن آنها مرتکب شد.

همزمان با وقوع قتلهای زنجیره ای توسط مهین قدیری، این بار سری دیگری از قتلها توسط یک مرد آغاز شد که اولین قتل زنان مسن با کشته شدن یک زن مسن در تاریخ 16 اردیبشهت ماه سال 88 روی داد.

قتل دوم سه ماه بعد روی داد و جسد زن 62 ساله ای در 14 مرداد ماه سال 88 در حوالی آبیک پیدا شد و یک ماه بعد زن 57 ساله ای که جسدش در هشتگرد پیدا شده بود در زمره قتلهای سریالی قرار گرفت.



مقتول چهارم زن مسنی با 47 سال سن بود که جنازه اش در جاده بوئین زهرا پیدا شد و نفر پنجم هم زن 83 ساله ای بود که در شهر محمدیه به قتل رسید.



آخرین قتل از سری اول هم در تاریخ 23 فروردین ماه سال 89 در محمدیه رخ داد و تمامی مقتولان هم دارای زیورآلاتی بودند که توسط قاتل به سرقت رفته بود.