به گزارش خبرنگار مهر، کمیته ملی المپیک که 18 درصد از 24 میلیارد تومان اعتبار مصوب و قطعی خود یعنی چهار میلیارد و 300 میلیون تومان را برای سه ماه نخست سال دریافت کرده بود هفته گذشته از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور بودجه مرحله دوم از پرداخت اعتبارات را در اختیار گرفت.

در این مرحله سه میلیارد و 700 میلیون تومان در اختیار کمیته ملی المپیک قرار گرفت که بخش اعظم آن به فدراسیون‌های ورزشی پرداخت شد. البته در این مرحله از تخصیص اعتبارات، همه فدراسیون‌ها برخودار از دریافت بودجه نشدند.

2 میلیارد و 720 میلیون تومان برای فدراسیون‌ها

احمد ارشدی، معاون مالی اداری کمیته ملی المپیک ضمن تایید این مطلب در مورد چگونگی استفاده از بودجه جدید دریافتی به خبرنگار مهر گفت: از مجموع سه میلیارد و 700 میلیون تومان بودجه دریافتی بخشی از آن برای تامین هزینه‌های پشتیبانی کمیته ملی المپیک کنار گذاشته شد. درصد بیشتر از بودجه دریافت شده در این مرحله در اختیار فدراسیون‌ها قرار گرفت.

وی ضمن تاکید بر اینکه اختصاص بودجه به فدراسیون‌ها با در نظر گرفتن اولویت بدنی آنها از نظر شانس کسب سهمیه برای المپیک و مدال‌آوری در این بازی‌ها انجام شد، تصریح کرد: در مجموع 2 میلیارد و 720 میلیون تومان بودجه به فدراسیون‌های ورزشی اختصاص یافت. با در نظر گرفتن هزینه‌های دیگر حدود سه میلیارد تومان بودجه صرف فدراسیون‌ها شد.

ارشدی یادآور شد: بر اساس گروه‎بندی هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک فدراسیون‌های که شانس مدال‌آوری در بازی‎های المپیک دارند مانند کشتی، تکواندو، وزنه‎برداری و ... در گروه اول و رشته‎هایی که شانس کسب سهمیه دارند در گروه دوم قرار دارند. سایر رشته‎ها در گروه‎های سه و چهار دسته بندی شده‎اند. اختصاص بودجه بر اساس این گروه‎بندی است.

فقط 37 فدراسیون بودجه گرفتند

کمیته ملی المپیک بودجه دریافتی برای سه ماه نخست سال را با توجه به گروه‌بندی هیئت اجرایی برای فدراسیون‌ها، میان همه آنها توزیع کرد اما بودجه دریافت شده از مرحله دوم به همه فدراسیون‌ها اختصاص پیدا کرد.

معاون مالی و اداری کمیته ملی المپیک دراین مورد توضیح داد و گفت: در این مرحله 37 فدراسیون اعتبارات تصویب شده خود را دریافت کردند. البته این به این معنا نیست که فدراسیون‎های دیگر نیازی به بودجه نداشتند. بلکه در این مرحله به آن دسته از فدراسیون‌ها که طی سه ماه نخست سال پول بیشتری گرفته بودند، اعتباری تعلق نگرفت. ضمن اینکه برخی از فدراسیون‎ها به خاطر جایگاهی که در گروه‎بندی ما دارند به اعتبارات بیشتری نیاز دارند.

وی تاکید کرد: به طور حتم طی ماه‎های آینده و مراحل آتی دریافت بودجه، این فدراسیون‎ها نیز اعتبارات لازم را دریافت می‌کنند. ضمن اینکه در این مرحله برای کمیته پاراالمپیک هم اعتبارات خوبی در نظر گرفته شد. به هر حال تیم‌های زیادی زیر نظر این کمیته برای کسب سهمیه بازی‎های پارالمپیک لندن آماده می‏شوند.

500 میلیون تومان برای 55 مربی خارجی

به غیر از "کارلوس کی روش"، مربیان خارجی دیگر که با فدراسیون‌هایی غیر از فوتبال همکاری دارند حقوق خود را از کمیته ملی المپیک دریافت می کنند. البته حقوق برخی از این مربیان به تعویق افتاده بود اما کمیته ملی المپیک طی روزهای گذشته ضمن تامین حقوق آنها تا پایان شهریورماه نسبت به پرداخت آن تا پایان تیرماه اقدام کرد.

در مجموع 55 مربی خارجی - به غیر از فوتبال - در تیم‌های مختلف ورزش ایران فعالیت دارند که کمیته ملی المپیک به طور میانگین حدود 100 میلیون تومان برای پرداخت حقوق آنها در هر ماه هزینه می‎کند.

ارشدی ضمن تایید این مطلب گفت: دیرکرد در پرداخت حقوق مربیان بیشتر از دو ماه نبود. برخی از آنها فقط حقوق تیرماه را دریافت نکرده بودند و برخی هم حقوق ماه خرداد را هم طلب داشتند که همه آنها طی روزهای گذشته تامین و پرداخت شد. البته شاید مربیانی باشند که هنوز برای دریافت حقوق خود مراجعه نکرده‌اند اما اعتبار آن تامین شده است.

وی با تاکید دوباره بر اینکه در حال حاضر 55 مربی در رشته‎های غیرفوتبال فعالیت دارند، تصریح کرد: علاوه بر پرداخت حقوق مربیان تا پایان تیرماه، اعتبار لازم برای پرداخت شدن حقوق‎شان تا پایان شهریورماه هم تامین شده است. البته یادآور می‎شوم که تعداد مربیان در همه ماه‌ها به یک اندازه نیست اما به طور میانگین 100میلیون تومان برای حقوق ماهیانه مربیان هزینه می‎شود.

معاون مالی و اداری کمیته ملی المپیک با بیان اینکه حقوق مربیان از بودجه سالیانه خود فدراسیون‌ها تامین می‏شود، اظهارداشت: کمیته ملی المپیک با توجه به بودجه مرحله جدید تخصیص اعتبارت، بودجه‏ای را در اختیار فدراسیون‏ها قرار داد اما به طور حتم این میزان برطرف کننده مشکلات مالی آنها نیست. تلاش داریم تا بودجه مردادماه را در نیمه نخست این ماه تامین و در نیمه دوم در اختیار فدراسیون‎ها قرار دهیم.