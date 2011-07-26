برگزاری نمایشگاه توانمندی های گردشگری سلامت شمالغرب در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: این نمایشگاه در محوطه ائل گولی در جوار محل برگزاری همایش بین المللی گردشگری سلامت در تبریز برپا می شود.

رئیس کمیته گردشگری سلامت آذربایجان شرقی با اشاره به وجود زیرساخت های اساسی سلامت درمانی در استان، گفت: این نمایشگاه در راستای معرفی این زیرساخت ها و توانمندی ها با حضور حمایت کنندگان همایش بین المللی گردشگری سلامت و صنوف وابسته به این صنعت اجرا می شود.

محمدی افزود: آذربایجان شرقی با دارا بودن جاذبه های گردشگری، جاذبه های تاریخی و فرهنگی و صنایع دستی منحصر به فرد در کنار امکانات درمانی مطلوب، دانش پزشکی به روز و غیره شرایط بسیار مناسبی برای توسعه این بخش از صنعت گردشگری را داراست.

وی یادآور شد: نمایشگاه معرفی توانمندی های گردشگری سلامت در محوطه پارکینگ اطراف استخر ائل گولی تبریز و در جنب تالار اندیشه آماده بازدید مراجعه کنندگان است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: این نمایشگاه همزمان با همایش بین المللی گردشگری سلامت در دو روز پنج و شش مرداد از ساعت 9 صبح تا 10 شب قابل بازدید است.

گفتنی است، همایش بین المللی گردشگری سلامت توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تبریز با حضور مدیرا ن ارشد دولتی ملی و منطقه ای و بخش خصوصی و اندیشمندان و متخصصان از داخل و خارج کشور روزهای پنج و شش مرداد در تبریز برگزار می شود.