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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۵۵

در رمضان/

تخم مرغ در خراسان رضوی با قیمت دوهزار تومان توزیع می شود

تخم مرغ در خراسان رضوی با قیمت دوهزار تومان توزیع می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی از توزیع تخم مرغ با قمیت هر کیلوگرم دو هزار تومان در طرح ضیافت مهر رمضان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفرزاده قبل از ظهر سه شنبه در جلسه تنظیم بازار استان اظهار داشت: بر توزیع تخم مرغ ویژه تنظیم بازار ماه رمضان با  قیمت مناسب و 15 درصد کمتر از بازار برنامه ریزی شده است.  

وی افزود: با هماهنگی انجام شده با تشکل تخصصی تولید تخم مرغ، نسبت به عرضه مستقیم این کالا در نمایشگاه ها و فروشگاه های منتخب طرح ضیافت با قیمت کنترل شده، اقدام لازم به عمل آمده است و نظارت بر این امر نیز انجام می شود.

وی تصریح کرد: سازمان بازرگانی تلاش می کند تا در ایام رمضان شهروندان استان بدون دغدغه نیازهای خود را از بازار تهیه کنند.

کد مطلب 1368296

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