تخم مرغ در خراسان رضوی با قیمت دوهزار تومان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفرزاده قبل از ظهر سه شنبه در جلسه تنظیم بازار استان اظهار داشت: بر توزیع تخم مرغ ویژه تنظیم بازار ماه رمضان با قیمت مناسب و 15 درصد کمتر از بازار برنامه ریزی شده است.

وی افزود: با هماهنگی انجام شده با تشکل تخصصی تولید تخم مرغ، نسبت به عرضه مستقیم این کالا در نمایشگاه ها و فروشگاه های منتخب طرح ضیافت با قیمت کنترل شده، اقدام لازم به عمل آمده است و نظارت بر این امر نیز انجام می شود.

وی تصریح کرد: سازمان بازرگانی تلاش می کند تا در ایام رمضان شهروندان استان بدون دغدغه نیازهای خود را از بازار تهیه کنند.