وخامت شرایط شاخ آفریقا/ کمکهای فوری بین المللی یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، "باباتونده اوساتی میهن"، مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد در این خصوص اظهار داشت : ما به شدت نگران وخامت اوضاع و شرایط در این منطقه هستیم. ما از جوامع بین المللی خواستار کمک فوری برای نیازهای ویژه زنان باردار، مادران و خانواده های آنان هستیم چرا که زندگی این افراد در خطر جدی قرار دارد.



باباتونده اوساتی میهن افزود : درآمد اندکی که برخی از مادران کسب می کنند اغلب برای تامین مواد غذایی روزانه استفاده می شود و ناخواسته مراقبتهای بهداشتی به آخرین اولویت خانواده ها تبدیل شده است. به همین علت صندوق جمعیت ملل متحد اقدام به پخش بسته های کمکی کرده که پاسخگوی نیازهای ویژه زنان است.



وی گفت: اگرچه راهکار و پاسخی سریع به مشکلات نیازی مبرم است، صندوق جمعیت ملل متحد برای طراحی راهبرد بلند مدت برای ارائه خدمات در این ناحیه تلاش می کند.