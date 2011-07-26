به گزارش خبرنگار مهر، مصوبه میزبانی و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات که به تمامی اپراتورها و فراهم کنندگان شبکه های ارتباطی و محتوایی ابلاغ شده در 8 ماده شرایط، وظایف و مسئولیت فراهم کنندگان شبکه های ارتباطی، مشترکان، فراهم کنندگان محتوا، نحوه برخورد با متخلفان، مقررات عمومی و شرایط نظارت بر این بخش را شامل می شود.

در راستای اجرای صحیح مصوبه ضوابط ناظر بر میزبانی و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات و راهکارهای اجرایی آن نیز همایشی با حضور تمامی صاحب نظران، متخصصان و مسئولان بخش های دولتی و خصوصی حوزه ICT برگزار می شود.

هدف از برگزاری این همایش رسیدن به یک راهکار اجرایی دقیق و مناسب برای اجرای این مصوبه است و رویکرد بین المللی در خصوص تهدیدات و جرایم سایبری ، تاثیر محتواهای غیرمجاز بر مناسبات فرهنگی ، اجتماعی و راه حل های پیشگیری، روش های پیشگیری از تولید و تبادل محتواهای غیرمجاز، ابزار مدیریت و کنترل بر تولید محتوا، نقش اپراتورها و فراهم کنندگان خدمات بر مدیریت و کنترل تبادل محتوا از موضوعاتی است که در این همایش مطرح می شود.